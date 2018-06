Győzelemmel, de döcögő játékkal indították a franciák a vébét

A világbajnokság harmadik játéknapjának első meccsén lépett pályára a világbajnokság egyik féltitkos esélyeseként is számon tartott Franciaország, akiknél sokszor lehetetlen előre megmondani, mire lehet majd tőlük valójában számítani.

Az ausztrálok ellen megvívott meccs alapján azt mondhatjuk, hogy hiába a 2-1-es győzelem, ez a francia csapat egyelőre nem meggyőző: az nem is kérdés, hogy a keret tele van óriási tehetségekkel, de csapatként nem sokat mutattak a rendkívül szervezetten védekező Ausztrália ellen.

Az első negyedóra álmos kezdést hozott, a borzasztó erős francia támadósor nem nagyon tudta kitalálni, mit kezdjen a masszív és elég kemény ausztrál védelemmel. Az első igazán komoly helyzet is az ausztrálok előtt adódott a 17. percben: egy szabadrúgásból belőtt labdát védett bravúrral Lloris.

Sainsbury és Griezmann Fotó: LUIS ACOSTA/AFP

A félidő második fele még kevesebb izgalmat hozott: az ausztrálok egyre inkább tempót tudtak szabni a meccsnek, kőkeményen védekeztek, ugyanakkor érdemi kontrákra már nem voltak képesek (mondjuk nem is néztek ki úgy, mint akik ezt nagyon erőltetnék.)

A második félidő élénkebben indult, a francia támadósor (Mbappe, Dembele, Griezmann) is nagyobb lendülettel jött ki, és egy indítás után az 54. percben történelmi jelenet szemtanúi lehettünk: Risdon véleményes becsúszása után a játékvezető továbbot intett, de a bírói stáb jelezte, hogy érdemes lenne visszanézni az esetet.

Az uruguayi Cunha videóbíróval nézte újra az esetet, végül pedig befújta a tizenegyest, amit Griezmann könyörtelenül lőtt be.

Fotó: Maksim Bogodvid/Sputnik

De túl sokat nem örölhettek a franciák: Umtiti pár perccel később kézzel ért bele a labdára a francia tizenhatoson belül, Jedinak pedig higgadtan lőtte be a tizenegyest, így három perccel a francia gól után már ismét döntetlen volt az állás.

A 81. percben egy újabb bírói innováció is bemutatkozott éles helyzetben: Pogba megpattanó lövése ugyan kipördült a kapuból, de a gólvonal mögött is járt, ezt pedig jelezte is a játékvezető okosórája, így Cuncha nem is hezitált, befújta a gólt, a visszajátszás pedig meg is erősítette, jól döntött a játékvezető.

Az utolsó 10 percben a franciák uralták a játékteret, ha nem is szögezték oda az ausztrálokat a kapuhoz, de a fölényük ahhoz elég volt, hogy veszélyes ausztrál kontrát már ne láthassunk. Sokat dobott a csapat játékán Fekir beállása, jóval lendületesebb volt, mint Dembele korábban. A franciák három ponttal kezdték a világbajnokságot, de ennél jobb játékra lesz szükségük, ha tényleg a döntő a céljuk.

A C-csoport másik meccsén Peru és Dánia csap majd össze szombat délután hatkor.