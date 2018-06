Egyetlen nyolcadikos volt a hevesi falu iskolájában, de így is rendes ballagást rendeztek neki

Az elmúlt években a mátraszentimrei Nagy Mártonnak semmi problémája az osztálytársaival, ugyanis hatodik óta nem voltak neki. Így most ő volt az egyetlen nyolcadikos, aki elballagott a helyi általános iskolából, de a suli így is rendes ünnepséget rendezett neki néptáncműsorral sorfallal, beszéddel. A termet is feldíszítették neki, ahol az elmúlt két évben egyedül tanult.

„Nagyon megtisztelve érezhetem magam, hogy egyedül vagyok egy osztályban. Izgulok, mert azért csak rajtam lesz mindenkinek a szeme, csak engem figyelnek, ugyanis nem tudnak mást, csak én vagyok, csak én beszélhetek” -mondta az ünnepség előtt a Petőfi TV-nek.



Márton most Gyöngyösre megy gimibe, ahol valószínűleg már lesznek osztálytársai, aztán a Testnevelési Egyetemre szeretne járni, hogy egyszer sportújságíró lehessen. A Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskolába idén a nyolc évfolyamra összesen 26 gyerek járt, így hozzászokhattak, hogy elég családias a rendezvények hangulata. (via hvg.hu)