Orbánt nem érdekli a Velencei Bizottság állásfoglalása, megszavaztatja holnap a Stop Sorost

Hiába kérte az uniós alkotmányjogi testület, a Velencei Bizottság elnöke, hogy a magyar parlament halassza el a Stop Soros törvény szerdai megszavazását, és várja meg az állásfoglalásukat, ennek a kérésnek Orbán Viktor nem tesz eleget.

A Hír TV kérdezte meg Orbán Viktort a Gulág-emlékmű avatásán, hogy mi lesz a Stop Sorossal, elfogadják-e holnap?

OV: Van hozzá többség, tehát elfogadjuk.

Nem várják meg a Velencei Bizottság állásfoglalását?

OV: Van hozzá többség, tehát elfogadjuk.

Pedig Andreas Nick, a német kereszténydemokraták, a CDU Magyarországért felelős politikusa is azt nyilatkozta a Hír TV-nek május végén, hogy két elvárásuk vana Fidesszel szemben. Az egyik, hogy a tervezett civil törvény elfogadása előtt a kormány várja be a Velencei Bizottság véleményét, és az ő megjegyzéseiket építsék bele a törvény szövegébe. A másik, hogy a kormány megkösse azt a megállapodást, ami lehetővé teszi, hogy a Közép-Európai Egyetem továbbra is Budapesten folytathatja a munkát.

Egyiknek sem tesz eleget a kormány.