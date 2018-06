16 kilométer magasan elveszett az űrbe küldött pite

A derbyshire-i S. Anselm Előkészítő Iskola diákjai hétfőn engedtek el egy meteorológiai ballonhoz kötött pitét (Bakewell pudding) a világűrbe. Akciójukkal jótékonysági alapjukhoz gyűjtöttek pénzt.

A pitét nyomkövetővel szerelték fel, ez rögzítette volna a helyzetét, és még fényképeket is készített az űr felé tartó pitéről. Mígnem elromlott.

Az utolsó adatok szerint a pite ekkor 16 kilométer magasban járt már, még távol a világűr határától, de már messze mindentől, ami megehette volna.

Az iskola még nem adta fel a reményt, hogy megkerülhet. Liz Scott tanulmányi igazgató szerint tavaly, amikor a mostani kísérlet előkészítéseként felküldtek egy meteorológiai ballont, az megkerült a földet érése után. Skegnessben ért partot a strandon, ahol a megtalálók a ballonon feltüntetett kontaktinformáció alapján értesítették az iskolát.

"Reméljük, hogy most is ez lesz, és megtudjuk, hogy hol végezte a pite" - mondta. (Via BBC)