A Figyelő pályakezdő és kisgyerekét gondozó kutatót is listázott, mondván, nem túl aktívak tudományos cikkek terén

A Soros-zsoldosok után most azokat a társadalomkutatókat listázta a Figyelő, akik „a liberális világszemlélet narratívája alapján”olyan témákat kutatnak az adófizetők pénzén, amik szembemennek a magyar társadalom érdekeivel – így például a demográfiai krízis helyett szexuális kisebbségekkel, migrációval és egyéb aberrációkkal foglalkoznak.

Több érintett kutató a 444-nek elmondta: nem is annyira a kipécézés zavarja, hanem hogy a kormány elvonná a forrásokat és ezzel elvágja a fiatal kollégák jövőjét és lehetőségeit.

Az MTA Társadalomtudomány Központja közleményt adott ki, amiben nem említik név szerint a Figyelőt, de egyértelmű, hogy mire reagálnak.

Illusztráció: Botos Tamás/444

Az MTA TK Politikatudományi Intézet Igazgatótanácsa viszont már egyértelműen fogalmazott a közleményében, amiben leírták, hogy Schmidt Mária lapja, a Figyelő pályakezdő és kisgyerekét gondozó kutatót is listázott azzal, hogy nem túl aktívak tudományos cikkek terén. Itt a teljes közlemény:



„Valótlanságokat állító, a közvélemény megtévesztésére alkalmas, továbbá kollégáink és intézetünk jó hírét is sértő – névtelenül megjelentetett – cikket közölt a Figyelő c. sajtótermék 2018. június 19-én az MTA TK PTI-ben folyó munkáról, személy szerint is megnevezve hét kutató kollégánkat.

A cikk állítása szerint a PTI »több munkatársa sem volt túl aktív tudományos cikkek terén az utóbbi években«. A Figyelő mindenfajta kontextus nélkül közölt ilyen állításokat anélkül, hogy tájékozódott volna a kérdésben. A cikk által pellengérre állított hét kutató nagyobb része pályakezdő, többeknek más munkafeladatai vannak, mint a publikálás. Mások 2017 őszén kezdték a kutatómunkát az Intézetben, de van olyan az érintettek között, aki fizetés nélküli szabadságon töltött hosszabb időt, illetve aki kisgyermekét gondozta. Ők aligha publikálhatnak úgy, mint kollégáik. De a Figyelő által kipécézett kutatók között van a PTI nemzetközi publikációkban talán legsikeresebb munkatársa is, ami az MTMT nyilvános adatbázisából is kiderül.

Örülünk, ha a sajtó ír a PTI-ben folyó kutatási eredményekről, a kutatók publikációiról, akár egy-egy kutatóról is. De talán akkor érdemes felkeresni az adott intézményt, megismerkedni a kutatómunka természetével, az eredményekkel és a gyengeségekkel. És természetesen fontos a teljesítmény, a teljesítményértékelés is, ami az »anyaintézményben«, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjában - és így a PTI-ben is - a legszigorúbbak egyike (néhány éve éppen ez keltett megütközést a sajtóban). Ezzel is összefügg az, hogy a PTI teljesítménye a kutatásban és a publikációkban is kiemelkedő: az intézet kutatói 2017-ben összesen 143 publikációt jelentettek meg, amelyből 38 idegen nyelvű volt, valamint mintegy 40 hazai és 70 nemzetközi konferencia előadást tartottak. A nagyobb kutatási projektekről és a publikációkról az érdeklődők a PTI honlapjáról is tájékozódhatnak.”