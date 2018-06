Az ideggyenge Neymar primadonnashowja ellenére győzni tudott Brazília

Neymar nem egy Cristiano,

Sokkal inkább Hiszti Janó. (Frady Endre)



június 22., 14:00 BRA 2 0 CRI Gól: P. Coutinho (90'+1') Neymar (90'+7') Sárga lap: Neymar (81') P. Coutinho (81') J. Acosta (84') Piros lap:

Pompás szórakozást nyújtott a Brazília-Costa Rica kiesési rangadó, bár nem pontosan abban formában, ahogy sok szurkoló várta volna.



A nyitó képlet egyszerű volt: az első meccsén Svájc ellen döntetlenező Brazíliának nyernie kell, a kezdésnek Szerbiától kikapó Costa Ricának meg még sokkal inkább.

A brazilok azonnal támadólag léptek fel, de jóval kevésbé voltak lendületesek és veszélyesek, mint a Svájc elleni első percekben. Gyakorlatilag a 30. másodpercben kialakult a meccs szerkezete: Brazília folyatosan támad, Costa Rica pedig nagynéha megpróbálja lekontrázni. A probléma brazil szempontból azzal volt, hogy sebesség és pontos utolsó, sőt utolsó előtti passzok híján nagyon sokáig nem volt a világon semmi veszély a játékukban. Jellemző, hogy az első, kaput eltaláló brazil övés a 40. perc után érkezett, és az sem volt veszélyes.

Hisztizsák, nem vezér

A másik probléma maga Neymar volt. Hősünk ezen a meccsen ékesen bizonyította, hogy mentálisan nem ért meg arra a vezérszerepre, amit mindenki elvárna tőle, sőt annyira hiú és infantilis, hogy ezzel majdnem sikerült nagyon nehéz helyzetbe hoznia a csapatát.

Neymar egyfelől azáltal volt kerékkötő, hogy rengeteg labda kereste őt, ő viszont sokkal ritkábban keresett másokat passzokkal, inkább megpróbált pár újabb cselt produkálni a videómegosztások kedvéért.

Másrészt azzal rombolta a brazilok esélyeit, hogy érdemi focizás helyett megállás nélkül azzal foglalkozott, hogy kiállíttasson valakit. Ezért vezette sokszor értelmetlenül sokáig és értelmetlen irányokba a labdát, hátha felvágják, és ezért pörölt szinte megállás nélkül a hipertoleráns bíróval. És ezért csinált idiótát magából a vébé, és a videó bevezetése óta eltelt focitörténelem legnagyobb kamujával, amikor eljátszotta, hogy gólhelyzetben lerántják a földre.

Szomorú volt látni, hogy a kizárólag a bevételei bűvöletében élő FIFA kapzsisága hogyan csorog le egészen a meccsekig: miután a bíró először befújta a 11-est, majd megnézte videón is és utána visszavonta, a színészkedő Neymarnak nem mutatta fel a nyilvánvaló sárgát. Mivel kábé egy perccel később - még bőven 0-0-ás állásnál - Neymar végül mégis megkapta a lapját a labda földhöz vágásért, a megkegyelmezés akár a végeredményt is befolyásolhatta, a brazilok további szerepléséről nem is beszélve. De úgy tűnt, hogy a bíró nem mert egyenlő mércével mérni a sokmilliárd dolláros fejőstehénnel szemben. Annál nyilvánvalóbb színészkedés ugyanis fogalmilag nem létezhet, mint amikor a videózás után vissza kell vonni egy kulcsofontosságú 11-est.

Neymar legnagyobb hibája az a felelőtlenség volt talán, hogy - elvileg vezérként - simán bekockáztatta a kiállítást, ami azért jó eséllyel kinyírhatta volna Brazília világbajnoki álmait.

Fotó: ANDRES PINA/PHOTOSPORT/PHOTOSPORT

A második félidő sokkal jobb volt az elsőnél, mert Brazília ekkor már az elvárt elánnal, sebességgel és passzpontossággal jött ki az öltözőből. A pompásan védekező Costa Rica dicsérete, hogy ennek ellenére is majdnem kihúzták a végéig. De ekkor már óriási helyzet követett hihetetlen ziccert és bravúros védés hatalmas vetődést. Costa Ricának még ennek ellenére is akadt egy-két félhelyzete, Brazília meg mident kihagyott.



A hosszabbítás elejéig. És mint az ilyen típusú meccseken olyan gyakran megtörténik, a katarzist egy banális hiba hozta el: Jesus rosszul vett át egy gólpasszt, de a lecsorgó labda pont így lett jó a berobbanó Coutinhónak. Ezzel vége is lett Costa Ricának, az utolsó percekre ki kellett támadniuk, ebből jött a második gól.

A tényleg elképesztő izgalmak mellett ez a meccs azért marad emlékezetes, mert ekkorát még sosem domborított a videótechnika.

Ha ez a győzelem nem tüzeli föl Brazíliát, akkor semmi!