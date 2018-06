Németh Szilárd szerint nemzeti konzultáció jöhet az Alaptörvényről

Németh Szilárd honvédelmi államtitkár, a Fidesz parlamenti képviselője és alelnöke az ATV vendége volt abból az apropóból, hogy Orbán felkérte, legyen tagja annak a testületnek, ami elvégzi az alkotmány revízióját. Németh azt mondta, mivel nem jogász, nem hiszi, hogy a szövegezésbe bele tudna szólni, de nem lepődött meg, hogy felkérték.

„Nem a szövegezés a fontos ebben a kérdésben, tehát én nem tudok ebben jogászként részt venni, mert én nem jogász vagyok, hanem a tapasztalataimat tudom elmondani, illetve azt, hogy hol szorít a cipő ebben a kérdésben.”



Az sajnos homályban maradt, hogy mik Németh tapasztalatai az alkotmányról vagy annak cipőjéről, esetleg a Fidesz cipőjéről, ami alkotmányból készült.

Az államtitkár szerint az Alaptörvény a hetedik-nyolcadik módosítás után is gránitszilárdságú lesz, egyszerűen csak a világ újabb és újabb kihívások elé állítja az országot, és ezekre reagálni kell. Németh azt is mondta, hogy sok ember összejön majd, hogy megvitassa az alkotmányrevíziót, sőt egy szélesebb körű konzultációt is el tud képzelni. Arra a kérdésre, hogy ez az eddigi levelezős nemzeti konzultáció formájában történhet-e meg, ezt mondta:

„Ez egy jól bevált forma. Az jól látható, hogy például az illegális migráció, és maga a bevándorlással kapcsolatos elképzeléseink, tehát az illegális migrációval kapcsolatos elképzelés, a Btk-módosítás, a Stop Soros, illetve az Alkotmánymódosítás, ami a teljes bevándorlási részt érinti, az jól látható, hogy egy ilyen konzultáción kristályosodott ki.”



De a képviselő szerint azért nem konkrét jogi kérdésekben kérik majd az emberek véleményét, hanem abban, „hogy mit gondolnak erről az egészről, hogy szeretnének élni”. (via Index)