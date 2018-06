Argentína a hajrában kiharcolta a továbbjutást

Matekozni kellett ebben a csoportban is, egyetlen dolog volt biztos: Horvátország továbbjutott, a három másik csapat (Izland, Argentína és Nigéria) közül pedig még mindegyiknek volt esélye.

június 26., 20:00 NGA 1 2 ARG Gól: Messi (14') Moses (51') Rojo ('86) Sárga lap: Balogun (32'), Mascherano (50') Banega ('64) Mikel ('91) Messi ('94) Piros lap:

Az Izland ellen gyengén, a horvátok ellen katasztrofálisan játszó argentinok nagyon összekapták magukat erre a meccsre, mindezt úgy, hogy a hírek szerint már nem is Sampaoli kapitány állította össze a csapatot. Kikerült a horvátok ellen óriásit hibázó Caballero, Armani állt helyette a kapuba, Banega is kezdett, ez támadóbb szellemű csapatot ígért. És valóban úgy kezdett Argentína, mint amelyik élet-halál harcot vív, Messi ezúttal nem úgy állt oda a himnuszhoz, mint akinek elkezdeznie sincs kedve a meccset, pörgött ő is, a csapat. A 14. percben pedig meg is szerezte a vezetés Argentína, Messi góljával. Ez volt az első gólja ezen a vébén.

Argentína ezután is összeszedetten játszott, di María egyedül tört kapura, szabálytalanul állították meg, kiállítás helyett csak sárgát kapott a nigériai védő, a szabadrúgást pedig Messi kapufára rúgta.

Ezután viszont Nigéria kezdett magához térni. A másik meccsen Izland nem tudott mit kezdeni Horvátországgal, egy döntetlennel Nigéria került volna továbbjutó helyre.

És ki is egyenlítettek. Mascherano birkózott a 16-oson belül az 50. percben, videóbírózás után befújta a bíró a 11-est.

Moses pedig magabiztosan belőtte. Volt két nagyon véleményes 11-es még, amit a török bíró nem fújt be Nigériának. Amikor kis híján Rojo lerúgta Iheanachó fejét:

Volt egy kezezés is, egy nigéria kontrát akadályozott meg az argentin védő úgy, hogy a kezére fejelte a labdát. Cakir megnézte, de nem adta meg a büntetőt, nem volt kifejezetten szándékos mozdulat.

Azért nem lehet azt mondani, hogy Cakir az argentinoknak fújt, mert ők is reklamáltak 11-eseket, de azokat a szituációkat vissza sem nézte a török bíró.

A győzelmi kényszerben lévő argentinok az utolsó fél órára fordulva próbáltak előre menni, de elég ötlettelenül. Messi ellen ezúttal nem az volt a taktika, mint amit a horvátok alkalmaztak, hogy a labdához sem engedték, kapott labdát, de rögtön ketten voltak körölütte, a kis passzai így rendre elakadtak. Higuaín láthatatlan volt, a 80. percben került először helyzetbe, di María pedig olyan rossz passzban van, hogy az is érthetlen, miért volt kezdő, le is cserélte Sampaoli vagy a játékosok.

Az Izland elleni gyors nigériai kontrák itt is megvoltak, de ezeket a helyzeteket elpazarolták a nigériaiak.

Mígnem a 85. percben nem egy argentin sztárcsatár, hanem Rojo kapásból belőtt egy beadást, 2-1.

Jellemző volt, hogy a gól után Sampaoli egyedül ugrált, egy játékosssal sem ölelkezett.

Ezzel Argentína ha kínkeservesen is, de továbbjutott, mert Izland kikapott Horvátországtól.

június 26., 20:00 ISL 1 2 HRV Gól: Badelj (53') G. Sigurdsson ('76) Perišić ('91) Sárga lap: Pjaca (14') Hallfredsson (59') Finnbogason ('64) Jedvaj ('83) Saeversson ('84) Piros lap:

A másik meccs eközben így nézett ki, Király András kollégám beszámolója szerint:

Ha hiszik, ha nem, Izlandnak nem jött be az a fura taktika, hogy odaadják a labdát a horvátoknak, akiknek aztán tökéletesen mindegy volt, hogy mi lesz az eredmény. A hagyományos 4-4-2-es felállásukkal szemben most 4-5-1-es felállással próbálkoztak. Ezzel ugyan sikeresen vették el a széleket a fürge horvátoktól, de másra nem volt jó.

Hiába kaptak egy félidőnyi előnyt a semmit sem akaró horvátoktól, nem éltek vele. Sejthető volt, hogy a sokkal tehetségesebb játékosokból álló horvát csapat idővel ráun erre. Meglepetésre egy kevésbé nagy név, Badelj volt az, aki gyors egymásutánban kétszer is próbálkozhatott, másodjára sikerrel.

Az izlandiakat felrázta a gól, két perc alatt többet fociztak, mint addig az egész meccsen, de eredménytelenül. A horvátok hamar kijöttek a szorításból, és hosszú percekre eldugták a labdát az azt nem is nagyon kereső izlandiak elől. Akik aztán kaptak egy váratlan ajándékot a frissen beállt Lovrentől, akinek pedig a védelem megerősítése lett volna a dolga, mert a támadó Pjaca helyére jött be. A teljesen szükségtelen kezezés után megítélt jogos 11-est Gylfi Sigurdsson vágta a léc alá.

Az egyenlítés nem pörgette fel Izlandot, teljesen veszélytelenül nyomtak, a horvátokat pedig annyira nem érdekelte az egész, hogy egyszer a százéves Ćorluka indult meg a maga járókeretes tempójában kontrázni, de csak egy másik védő, Jedvaj csatlakozott hozzá az alatt a két perc alatt, amíg felért a félpályáig. Az izlandiaknak ez a tempó is sok volt a visszazáráshoz.





Közben a másik meccsen Argentína megszerezte a vezetést, így Izlandnak csak egy gólt kellett volna bepréselnie. Ehhez képest a horvátoknak voltak akcióik. Előbb Kramarić, aztán Rakitić lőtt, de nem talált kaput. Aztán az izlandiak talán legjobbja - azért túlzásokba ne essünk, mocskosul rossz volt mind - labdát vesztett, Kramarić kiugratta Perišićet, ő meg balról kilőtte a hosszút, Halldorsson csak belekapni tudott. Egy percre rá Perišić már a jobboldalról adott be Rakitićnek, aki épp csak mellé lőtte. A végén Izland még szögletekkel "próbálkozott". Akaratgyenge csapatuk teljesen megérdemelten utazhat haza a szigetükre a mai teljesítményük alapján.



D csoport M Gy D V G+ G- GK P 1. Horvátország 3 3 0 0 7 1 6 9 2. Argentína 3 1 1 1 3 5 -2 4 3. Nigéria 3 1 0 2 3 4 -1 3 4. Izland 3 0 1 2 2 5 -3 1

A tudósításunk itt olvasható a meccsről.

Argentína Franciaországgal, Horvátország Dániával játszik a nyolcaddöntőben.

Maradona természetesen óriási formában tombolta végig a meccset, érdemes megnézni.