John Bolton már Moszkvában egyeztet Trump és Putyin júliusi találkozójáról

Vlagyimir Putyinnal is találkozik Moszkvában John Bolton, Donald Trump bajuszbajnok és még az amerikai héják közti is kiemelkedően agresszív nemzetbiztonsági főtanácsadója. Bolton elnöke, Donald Trump és Putyin július közepére várt csúcstalálkozóját készíti elő, ennek részeként találkozik Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Jurij Usakovval, Putyin külpolitikai tanácsadójával is.

"Az elnök a Kremlben fogadja Boltont. Lesz ma egy ilyen találkozó" - mondta Dmitrij Peskov, a Kreml szóvivője.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a múlt héten azt mondta, Trump és Putyin csúcstalálkozójára "a nem túl távoli jövőben" sor kerülhet. Ez lesz az első exkluzív Trump-Putyin csúcs, eddig csak multilaterális csúcsokon tudtak félrevonulni.

Az oroszok a Washington Post szerint hónapok óta könyörögnek egy kétoldalú csúcsért, aminek elmaradásáért az amerikai belpolitikai helyzetet - értsd: azt, hogy Trump és stábja ellen nyomozás folyik, hogy a 2016-os választások előtt együttműködtek-e az orosz titkosszolgálatokkal Hillary Clinton legyőzése érdekében - okolták.

A csúcstalálkozóra július közepén kerülhet sor, mert Trump július 11-12-én a NATO-csúcson úgyis Európában lesz. A NATO tagországai amúgy már előre rettegnek, hogy vajon mivel lepi meg őket az utóbbi időben a szövetségeseit gyalázó, a diktátorokat viszont agyba-főbe dicsérő amerikai elnök.