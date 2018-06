„A miniszterelnök-csere a megoldása a forintválságnak” – mondta Orbán 274 Ft/€-nál 2008-ban

Az eurót reggel 8 órakor 327,71 forinton jegyezték a szerda esti 327,85 forint után. Szerdán az euró jegyzése 328 forint felett is járt, ahol a forint történelmi mélypontot állított be. Ilyenkor érdemes felidézni korábbi nyilatkozatokat, hogy ebből is érezzük, mekkorát változik a világ egyetlen évtized alatt.

Fotó: FERENC ISZA/AFP

Orbán Viktor miniszterelnök például 2008-ban, a gazdasági világválság idején még ellenzékben így értékelte, hogy akkor 274 forintba került egy euró:



„A forinttal nincsen nagyobb baj, a forinttal akkor lesz baj, hogy ha nem tudjuk a bizalmi válságot megoldani. A miniszterelnök-csere a megoldása a forintválságnak.”



A jelenlegi bizalmi helyzettel, amiben most a miniszterelnök és kormány van, nem lehet a forint esését megakadályozni. A bizalmi válságot a rossz vezetés okozza, jobb vezetéssel viszont megoldható a bizalmi válság, megvédhető a forint is.

A kormány az elmúlt időszakban a forintot mesterségesen erős állapotban tartotta, ha viszont az árfolyam a reális áron 250 és 260 forint között mozgott volna, akkor a jelenlegi 274 forintos euróárfolyam nem keltené az összeomlás érzését, és nem alakult volna ki egy rossz pszichózis.



Elég rosszul hangzik, hogy Gyurcsány Ferenc felhívta Vlagyimir Putyint. Nyilván senki sem kívánja Magyarországon, „hogy a pénzügyi válság eredményeképpen Magyarország orosz kézre jusson”, ezért még azelőtt meg kell oldani Magyarország bizalmi válságát, mielőtt a helyzet odáig súlyosbodna, hogy az oroszokon kívül másra nem lehet számítani.



Ha Magyarország az euróövezet tagja lenne, akkor a pénzügyi rendszerét nem rázná meg ennyire a válság, „lám Szlovénia is könnyebben éli túl a válságot, sőt az előszobában tartózkodó Szlovákia is fölényes nagy hangon oktatgathat bennünket, csak azért mert az euróbevezetés árnyékában érezheti magát”.



Ez pedig Navracsics Tibor 2009-es értékelése a 300 forintos euróárfolyamról: „Ma délre a forint elérte a 300-as euró-átváltási árfolyamot. Senki sem tagadhatja, hogy ez egy lélektani határ. Egyrészt azért, mert a devizahitelesek nehézségeit tovább fokozza, másrészt azért, mert ez az egyetlen szám jól jelzi a kormányzati politika kudarcát.”

2013-ban és 2014-ben már egészen másképp látták a helyzetet a kormányra került fideszes képviselők.

Szerencsére azóta jött az illiberalizmus, amiben már az se gond, ha 328 forint egy euró.