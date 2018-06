Olyan sokan hugyozzák le a fákat Siófokon, hogy lassan elpusztulnak

A tóparton felhúzott luxusapartmanok ablakait árnyékolják a siófoki parton sorakozó fák, melyek újabban a kiszáradás jeleit mutatják. A polgármester, Lengyel Róbert ki is akadt rendesen, és Facebookon kezdett ujjal mutogatni a milliomosokra: „Egyre terjedő vandálkodás az is, hogy a parti részeken a milliomosok szabad kilátását zavaró közterületi fáinkat az éj leple alatt sumákolva, vegyszerrel öntözgetik, ilyen módon megszabadulva a zöld levélzettől” - írta. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság eljárást indított az ügyben, viszont meg is szüntették, mert mint kiderült, nem történt bűncselekmény, csak köztisztasági szabálysértés. Kiderült ugyanis, hogy a fűzfák kiszáradása nem szándékos rongálás eredménye, hanem egyszerűrn

túlzott vizeletszennyezés okozta.

A szomorú esetet az Index írta meg.