Szaúd-Arábia hajlandó felpörgetni az olajtermelést, ha úgy alakul

Szaúd-Arábia közleményben jelentette be, hogy készek a szabad olajtermelő kapacitásaikat is bevetni az olajpiaci kínálat felduzzasztása és a piaci ár kiegyensúlyozása érdekében, ha erre szükség lesz. Szaúd-Arábia nemcsak a világ legnagyobb olajexportőre, de az itteni állami olajvállalat, az Aramco rendelkezik a legnagyobb szabad olajtermelő kapacitással is, így a szaúdiak azok, akik bármikor jelentős mennyiségű plusz olajat vihetnek piacra.

A királyság napi termelése jelenleg napi 10 millió hordó körüli, de szakértők szerint ehhez még kétmilliót hozzá tudnának adni.

Az olajtermelő országokat képviselő OPEC és a szintén nagy olajexportőr, de OPEC-en kívüli Oroszország nemrég elhatározták, hogy a korábbi programmal ellentétben növelni fogják a termelést.

Ha Szaúd-Arábia valóban nagy mértékben növeli a termelést, az leviheti az olajárat a világpiacon, de más következményekkel is járhat.

Donald Trump ugyanis hónapok óta azzal fenyegetőzik, hogy visszaállítaná az Iránnal szembeni szankciókat, köztük az olajembargót. Irán pedig szintén nagy olajexportőr, ha tőlük hirtelen nem lehetne olajat venni, az felhajtaná az árat. Szaúd-Arábia viszont ellensúlyozhatja a kieső kínálatot a saját olajtermelésének felpörgetésével. (Yahoo News - AFP)