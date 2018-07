Az nem elég testmozgás, ha hosszú sétákra mész

Az Egyesült Királyság Egészségügyi Minisztériumának népegészségügyi szerve, a Public Health England friss jelentése szerint messze nem sportolnak annyit az emberek, mint amennyire szükségük lenne.

Aki azt hitte, hogy napi 10 ezer lépés vagy egy hosszabb séta egy távoli buszmegállótól elég testmozgás lehet, az adatok szerint tévedett: jobban tennék, ha tajcsiznának, súlyt emelnének vagy eljárnának társastáncolni, bár a nehéz bevásárlószatyrok cipelése is hasznos lehet – írja a Guardian. Az izmaink a harmincas éveinkben vannak a csúcson, a negyvenes éveinktől kezdve hanyatlanak, úgyhogy érdemes szinten tartanunk a formánkat, mert idős korban az esélye, hogy elesünk, 76 százalékkal nagyobb, ha nem edzünk rendesen.

A vezető brit egészségügyi tisztviselők 2011-es ajánlása óta a sétálás népszerűsége megnőtt (a céltalan sétálást továbbra is ajánljuk), de a jelentés szerint az aerobik és a kertészkedés is jobb a szívnek, és javítja a vérkeringést, de az izom- és csonterősítés, illetve az egyensúlyt javító gyakorlatok is elengedhetetlenek az egészséghez, ám ezeket az emberek hanyagolják. Heti 150 perc közepesen intenzív vagy 75 perc erőteljes testmozgást javasolnak.

Az is fontos lenne, hogy többet álljunk, és kevesebbet üljünk. (Guardian)