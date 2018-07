Az ügyészség nyomoz a 9 milliárdos csalássorozat után, amit az OLAF derített fel

Az OLAF-nak (Európai Csalás Elleni Hivatal) egy magyar cégeket érintő csalássorozatról szóló jelentése alapján indított nyomozást a Fővárosi Főügyészség – közölte az ügyészség.

Szerdán a 24.hu írt arról az OLAF-vizsgálatról, aminek a zárójelentése szerint az OLAF névtelen bejelentés nyomán 2015 őszén kezdett nyomozni két magyar nonprofit kutatóközpont, a Pillar Europa Kutatási és Oktatási Nonprofit Kft. és a BME-Infokom Innovátor Nonprofit Kft. (későbbi nevén Infokom Innovátor) ügyében. A két cég a versenyképességet innovációval elősegítő operatív programra pályázott.

Azt írták, hogy a rövid összefoglaló szerint a csalás szereplői alvállalkozói szerződések segítségével mesterségesen feltornázták a költségeket, és eltitkolták, hogy a végső beszállító cégek kapcsolatban állnak egymással, valamint álirodákat hoztak létre, hogy így szerezzenek EU-s támogatást. A több mint kéttucat cégből szőtt hálózatba magyar, szerb, szlovák és lett vállalkozásokat is beépítettek, és az ügyben az idén áprilisig Matolcsy György jegybankelnök egyik unokatestvérének, Szemerey Lórándnak az érdekeltségében álló Waberer’s-Szemerey Kft. is feltűnt, mint konzorciumvezető. A jelentésben durva túlárazások ás kamuirodák, illetve egy 403 ezer forintos órabérért megírt tanulmány is szerepel.

A Fővárosi Főügyészség az MTI megkeresésére azt írta: az ügy kapcsán az „OLAF ajánlásai esetén mindig követett gyakorlatnak megfelelően” január 9-én nyomozást rendeltek el, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt.

A nyomozás teljesítésével a főügyészség a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes főosztályát bízta meg. A nyomozás ismeretlen tettes ellen folyik. (MTI)