Rendkívüli pártülésen tárgyal az LMP az ellenük indított “médiahadjáratról”

Vasárnap este egy olyan levél ment körbe az LMP-ben, amelyben külön, zárt elnökségi ülés összehívását kezdeményezték “az elmúlt napok történései, a kialakult helyzet és az LMP ellen indított médiahadjárat" miatt - írja az Index.



A tervek szerint okokról, következményekről, de még cselekvési tervekről is szó lesz a hétfő délutáni ülésen. A lap érdeklődött a pártnál, de egyelőre nem kaptak választ.

Az LMP-vel az elmúlt időszakban többször is foglalkozott a sajtó, ami nem csoda:

Kiderült, hogy a párt elnökségi tagja, Ungár Péter, úgy szerződtette le kampánytanácsadónak a párthoz Ron Werbert, hogy ehhez akkor semmi joga nem volt, és erről tudott is. Erről egy ülésen számolt be, amelyről videó is készült. Ezen a Magyar Narancs szerint azt mondta: „én ezt azért írtam úgy alá, hogy erre semmilyen jogom nem volt, hogy semmilyen módón ne legyen ez jogilag kötelező érvényű ránk nézve azt követően. Valószínűleg ez még a bírósági perben nagyon jól fog nekünk jönni.”

Nem sokkal ezelőtt lett hír abból, hogy fegyelmi eljárás zajlik az LMP-ben, mert a párt kampányfőnöke a kampány alatt Schmidt Máriával egyeztetett.