Ungár Péter kamera előtt mondta el, hogy úgy írt alá egy szerződést Ron Werberrel, hogy erre semmilyen joga nem volt

A Magyar Narancs írta meg, hogy fegyelmi eljárás zajlik az LMP-ben, mert a párt kampányfőnöke a kampány alatt Schmidt Máriával egyeztetett. Ungár Péter elnökségi tag erről azt mondta, ha Schmuck Erzsébet ellen fegyelmi eljárás indult emiatt, akkor ellene is indíthatnának, hiszen ő Schmidt fia.

Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatásán a bizottság ülésén az Országházban 2018. május 14-én. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A lap most újabb kellemetlen LMP-s ügyről számolt be. A választások után az LMP vezetése beszélgetést tartott, ahol Szél Bernadett társelnököt, Ungár Péter kampányfőnök-helyettest és Schmuck Erzsébet kampányfőnököt, a párt parlamenti képviselőit kérdezhette a tagság. Erről videofelvétel is készült, amit a lap szerint egy zárt Facebook-csoportban élőben közvetítettek.

A Magyar Narancs megszerezte a videót, amin arról van szó, hogy a kampányra szerződtetett izraeli tanácsadó, Ron Werber idő előtt otthagyta a pártot, és megvádolta a pártvezetést, hogy direkt elhanyagolták a kampányt, és a tanácsadó szerint az LMP nem fizette ki a tiszteletdíját, a költségeit és a neki járó sikerdíjat sem.

A videóban Ungár Péter arról beszél, hogy Werber szerződését Ungár úgy írta alá, hogy arra nem volt felhatalmazása:



„Én ezt azért írtam úgy alá, hogy erre semmilyen jogom nem volt, hogy semmilyen módón ne legyen ez jogilag kötelező érvényű ránk nézve azt követően. Valószínűleg ez még a bírósági perben nagyon jól fog nekünk jönni.”



A lap szerint a szerződés december 10-én kelt, Ungár pedig csak januárban kapott engedélyt arra, hogy eljárjon a párt nevében. A lap által megkérdezett jogász szerint ez polgári jogilag álképviseletnek, büntetőjogilag csalásnak minősülhet, mert Ungár eszerint direkt megtévesztette a tanácsadót, hogy kárt okozzon neki, hiszen elhitette Werberrel, hogy jogosult az LMP nevében szerződést kötni. (Magyar Narancs)