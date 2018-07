A hetek óta tartó üzengetések ellenére Merkel és Trump normális hangon tudtak beszélni egymással

Donald Trump amerikai elnök a problémák ellenére "nagyon jónak" nevezte a kapcsolatát Angela Merkel német kancellárral a szerdai kétoldalú találkozójuk után, amire a brüsszeli NATO-csúcsértekezlet mellett tartottak meg.



„Nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van a kancellárral. Fantasztikus a viszonyunk Németországgal” - mondogatta Trump a közös sajtótájékoztatón, ahol a katonai költségvetés növeléséről, kereskedelmi kérdésekről és az általa délelőtt élesen bírált Északi Áramlat-2 orosz gázvezetékről is szó volt.

Merkel és Trump Fotó: BERND VON JUTRCZENKA/dpa Picture-Alliance/AFP

Persze a fantasztikus jelzőt nehéz komolyan venni az elnöktől, miután pár órával korábban még arról beszélt, hogy Németország teljesen az oroszok irányítása alatt áll a gázüzletek miatt. És az EU ellen kivetett védővámok fő célpontja is a német autóipar volt. Pár hete pedig azzal is megvádolta a németeket, hogy hamisítják a bűnügyi statisztikáikat. De szerdán arról az amerikai elnök mégis beszélt, hogy „a kereskedelmünk növekedni fog, és sok más dolog is növekedni fog".



Merkel arról számolt be, hogy ezen témák mellett a migrációról és a jövő heti amerikai-orosz csúcstalálkozóról is egyeztettek, és leszögezte, hogy várakozásokkal tekint a további tárgyalások elé Trumppal, az Egyesült Államok ugyanis továbbra is fontos, jó partnere Németországnak. Merkel nagyon fontosnak nevezte, hogy ehhez hasonló megbeszéléseket tartsanak Trumppal, mert „mindenekelőtt partnerek vagyunk. Jó partnerek vagyunk, akik a jövőben is együtt szeretnének működni egymással”. (Reuters/MTI)