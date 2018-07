Egyelőre nem indít nyomozást az Elios-ügyben az ügyészség

"Egyelőre" nem indít nyomozást az ügyészség az Elios-ügyben, válaszolta Harangozó Tamás szocialista parlamenti képviselő kérdésére Polt Péter legfőbb ügyész. Válaszában Polt arra hivatkozott, hogy a július 1-től hatályos új büntetőeljárási törvény (Be.) alapján amíg nincs gyanúsított, az ügyész csak az eljárás törvényességét vizsgálhatja.

Az új Be. az, amely alapján a hatóságoknak már gyanú se kell ahhoz, hogy bárki, de tényleg bárki - a törvény szerint "bűncselekmény gyanúsítottjaként szóba jöhető személy" - ellen ún. előkészítő eljárást indíthatnak, melynek során akár titkosszolgálati, illetve a törvény megfogalmazásában "leplezett" eszközöket is bevethetnek. Ismétlem, ehhez még csak gyanú se kell.

Polt tájékoztatása szerint az Elios-ügynek sincs éppenséggel gyanúsítottja, a készenléti rendőrség eddig senkit se hallgatott ki gyanúsítottként.

Az Elios közbeszerzéseinél az EU Csalás Elleni Hivatala (OLAF) tárt fel súlyos szabálytalanságokat, melyek alapján az unió akár 13 milliárd forintnyi támogatást is visszakérhet a magyar államtól. Az ügyben Orbán Viktor veje, Tiborcz István is érintett. (Via Hírtévé)