Mbappé a simán megnyert meccs hosszabbítása alatt beküzdötte magát a vb legbunkóbb játékosai közé

Kylian Mbappe a meccs után örömében fetreng a szentpétervári gyepen 2018. július 10-én. Fotó: Alekszandr Vilf/Szputnyik

A francia válogatott kedd este Orbán Viktor szeme láttára, a Belgium elleni, sima 1:0-s győzelemmel az oroszországi foci-vb döntőjébe jutott. A 19 éves francia csatár, Kylian Mbappé most is elemében volt, egy gyönyörű passzt is összehozott:

De miközben a meccsen ilyeneket tudott produkálni, a magabiztos győzelem szinte teljes tudatában, a hosszabbítás alatt sikerült a vb legbunkóbb játékosai közé bebetonoznia magát. Az instant színészlegenda már Uruguay ellen is megmutatta, mire képes, de most még messzebb ment a pofátlanságban.

Először a 6 perces hosszabbítás 2. percében kezdett el azzal szórakozni, hogy a bedobást elvégezni próbáló belgák elől elvette, és eldobta a labdát, majd még vezetgetni is nekiállt, és amikor Witsel utánakapott, hogy állítsa le magát, azonnal elfeküdt:

Kapott is egy sárgát.

A játékvezető előveszi a sárga lapot, miközben a belgák próbálják talpra állítani a szánalmasan viselkedő Mbappét. Fotó: William Volcov/Brazil Photo Press

Ez viszont nem akadályozta meg abban, hogy két perccel később bemutasson egy műesést, amiért szintén kaphatott volna lapot, ezzel pedig elbukta volna, hogy pályára léphessen a döntőn.