Az energiapolitika és a gazdasági együttműködés mellett fociról beszélgetett Putyin és Orbán

"A futballvébé megrendezéséről, energetikai beruházásokról és a gazdasági egyűttműködésről tárgyalt egymással Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin" - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtótitkár. Tájékoztatása szerint Orbán gratulált Putyinnak a vébé megrendezéséhez, és biztosította Putyint, hogy "Magyarország nagyra tartja az orosz kultúrát".

A megbeszélésen szóba került a Török Áramlat gázvezeték, amely Orbán szerint Magyarországnak is kiemelten fontos. Emellett beszéltek a paksi atomerőmű építéséről, amiről megállapították, hogy "minden a korábban kialakított mederben halad".

Végül abban is megállapodtak, hogy szeptember 18-án újra találkoznak Moszkvában.

Orbán Viktor a világbajnokság elődöntőit és döntőjét ment megnézni Oroszországba, de az oroszok a Kreml-béli látogatást is beleiktatták a programjába.

A miniszterelnök hivatalos Facebook-oldalán közzétett felvételeken látszik, hogy Orbán Viktort Csányi Sándor is elkísérte a találkozóra. Ő az MLSZ elnökeként szintén beszélgethetet fociról is, de a legnagyobb, Oroszországban is aktív magyar bank elnök-vezérigazgatójaként, illetve az orosz piacra is termelő mezőgazdasági nagyvállalkozások tulajdonosaként is érdekelt lehetett a megbeszéléseken. Orosz részről jelen volt Lavrov külügyminiszter is, ő a fenti kép jobb szélén, Csányival pont átellenben látható. (Via MTI)