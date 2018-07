Több mint hatvan év után megkerült Stanley Kubrick egyik elveszett forgatókönyve

A Lolita egyik jelenete. Kubrick 1962-ben vitte filmre a botránykönyvet. A most előkerült forgatókönyve hasonlóan kényes témát dolgozott fel, 1956-ban nem volt esély rá, hogy leforgathassa. Fotó: Seven Arts Productions/Collection Christophel

Stanley Kubrick és Calder Willingham 1957-ben megalkották a filmtörténet egyik legjobb háborúellenes remekművét, a Győzelem ösvényeit - nekem ez tán a kedvenc filmem valaha, de én annyiban fura vagyok, hogy a személyes top 5-ömbe még az Acéllövedék, a Mechanikus narancs és az Űrodüsszeia is befér, alig jut hely a sok Kubrick mellett egy Tarantinónak. Így talán átérezhetik az örömömet most, hogy

előkerült a zseniális szerzőpáros egyik korai műve, a Győzelem ösvényei előtt egy évvel kidolgozott Burning Secret, amit Stefan Zweig egy 1913-as novellája alapján írtak.

A megkerült forgatókönyv állítólag olyan mértékben teljes, hogy akár neki is foghatnának a leforgatásának, írja a Guardian. A forgatókönyvet a világ vezető Kubrick-kutatója, Nathan Abrams találta meg. "Nem hittem a szememnek. Ez annyira izgalmas. Úgy hittük, örökre elveszett" - mondta, hozzátéve, hogy a rajongók tudtak a forgatókönyv létezéséről, de azt hitték, a mű befejezetlen. "Most, hogy megtaláltuk egy másolatát, már tudjuk, hogy befejezte".

Az előkerült példányon rajta van az MGM filmstúdió forgatókönyv-osztályának érkeztető pecsétje 1956. október 24-i dátummal. Kubrick addig csak egy filmet, a bankrablós The Killinget forgatta le, még javarészt ismeretlen rendező volt. A korábbi elméletek szerint az MGM azért állhatott el a Burning Secret leforgatásától, mert megtudták, hogy Kubrick közben már a Győzelem ösvényein dolgozik. Más források szerint Kubrick producertársa, James B. Harris volt az, aki nem látott fantáziát a forgatókönyvben.

Abrams szerint viszont inkább a forgatókönyv és a novella témája lehetett a megvalósítás akadálya. Zweig novellája egy megrontás története, egy férfi kiszemeltje tízéves gyermekét behálózva próbál a nő kegyeibe férkőzni egy fürdőhelyen. Abrams szerint a sztori "egyfajta fordított Lolita", ami kézenfekvő hasonlat, hiszen azt a botránykönyvet végül Kubrick filmesítette meg 1962-ben. "Akkor is épphogy sikerült" - mondta Abrams, aki szerint 1956-ban esélye se lett volna átjutnia a filmnek a cenzúrán. (Via The Guardian)