Hasgörcsöket, hányást okozhat a szlájm

Bár a szlájm a maga gusztustalan valójában már évtizedek óta, az elmúlt pár évben pedig minden kétséget kizáróan a játszóterek sztárterméke, komoly kockázatot jelent gyermekeink egészségére, írja a Daily Mail a brit fogyasztóvédelmi csoport, a Which? jelentésére hivatkozva. Méréseik szerint ugyanis a házilag mindenféle háztartási vegyszerből kotyvasztható műtakony gyári változatai "egészségre káros mennyiségben" tartalmazhat bórt, ami túladagolva súlyos hasmenést, hányást és gyomorgörcsöket okozhat.

Az Európai Vegyszerügynökség szerint még ennél is súlyosabb következményei lehetnek a bórmérgezésnek, mert az akár meddőséget is okozhat, és a még meg nem született magzatra is veszélyt jelent. A szervezet a 11 legnépszerűbb, boltban árult szlájmmárkát bevizsgálva arra jutott, hogy közülük nyolc is az EU-ban megengedettnél több bórt tartalmazott.

Volt olyan, amiben a megengedett 300 mg/kg mennyiség több mint négyszeresét találták. Méréseik szerint a Toysmith Jupiter Juice rózsaszín változatában 1400 mg/kg bór van, a CCINEE Pink Fluffy Slime-ban 1000 mg/kg, a Corso Dodolu Crystal Slime Magic Clayben 980 mg/kg bórt mértek. (Via The Daily Mail)