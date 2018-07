A választási informatikai rendszer későbbi kulcsemberei ott voltak a Fidesz 2010-es eredményváróján

A Nemzeti Választási Iroda – ami azóta sem tudott megnyugtató választ adni arra a kérdésre, hogy miért omlott össze a rendszer az április 8-i parlamenti választás napján – olyan cégekkel szerződött, amik között döbbenetes összefonódások vannak: volt, aki saját magát ellenőrizte, más pedig egyik fontos cégből ült át a másikba, miközben a kapcsolódási pontokban többek között egykori BM-esek, KDNP-s képviselők, a fidesz.hu üzemeltetője és két Tiborcz-cég vezetője is felbukkant.

A cégek között az egyik legfontosabb az Idomsoft Zrt., aminek a szerződés szerinti feladata: „Az időközi választásokat, a helyi, területi és országos népszavazást támogató informatikai rendszer kialakítása a Nemzeti Választási Rendszer továbbfejlesztésével és a hozzá közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.” A cég Deményné Kertész Krisztinához kötődik, aki 2001-ben „Pintér Sándor jobbkezeként” tűnt fel, mint a BM Központ Adatfeldolgozó, Nyilvántartó, Választási hivatal hivatalvezető-helyettese, majd később a jogutód Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) informatikai elnökhelyettese volt. (A KEKKH részbeni utódja ma az NVI.)

Deményné idején, 2001 és 2007 között több közbeszerzést megnyert az Idomsoft elődje, az Idom2000 Konzulens Zrt., majd 2007 végén Deményné felmondott a KEKKH-nél, és közvetlenül utána az Idomhoz igazolt, aminek 2008 óta az ügyvezetője.

A hvg.hu 2010-ben azt írta, éveken át belső hivatali anyagokhoz jutott hozzá az exbelügyesek által alapított cég, így már az állami megrendelések pályázati kiírása előtt tudhatta, mi lesz a feladat, sőt néha még a pénzügyi keretekről is kapott előre információt, de előfordult az is, hogy tíz évre titkosított kormányelőterjesztés került hozzá. Például náluk kötött ki 2003-ban a családjogi törvény, és az ehhez kapcsolódó rendelet módosításakor a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalának projektterve a közbeszerzési eljárással kiválasztandó fővállalkozóra váró feladatokkal, a szükséges informatikai fejlesztésekkel. A hvg.hu szerint az irat részletezte a hivatal által becsült költségeket is, „mankót kínálva a közbeszerzési tárgyalások áralkujához”.

2010 júliusában Deményné az Idom2000 részvényese lett, majd 2010. december 31-én az Idom2000 Konzulens Zrt. megszűnt, és 94 százalékos tulajdonnal kivált belőle az IdomSoft Zrt. Azóta is ez a cég üzemelteti a Nemzeti Választási Rendszert, és Deményné most a cég választási rendszerfejlesztési igazgatója.

A legutóbbi cikkünk óta kiderült, hogy az Idom egyes tagjai nem csak a Belügyminisztériumhoz, hanem a Fideszhez is köthetők, legalábbis a cég két későbbi alkalmazottja is feltűnt Orbán Viktor Fidesz-elnök, Semjén Zsolt KDNP-elnök és Habony Árpád, Orbán nem hivatalos tanácsadója oldalán: az egyikük Arató Dávid, aki 2015 óta az Idomsoft vezérigazgatója, a másikuk Karlócai Balázs, aki 2015 és 2017 között volt a cég szolgáltatási igazgatója.

Mindketten tagjai voltak a MEM-Company Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-nek, Arató már a képek elkészülte idején is, Karlócai pedig később ügyvezető volt a már végelszámolás alatt álló cégben.



Megkérdeztük az Idomsoftot, hogy a két férfi milyen minőségében vett részt az eseményen, de Bács Ildikó koordinációs és szervezési iroda vezető azt válaszolta, nem a céget képviselték: „A feltett kérdésre válaszul tájékoztatom, hogy a kérdésben szereplő két magánszeméllyel 2010. áprilisában cégünk nem állt jogviszonyban, így Társaságunk nevében értelemszerűen nem járhattak el a FIDESZ központban.”

Orbán sajtófőnökét is megkerestük, mit keresett ott Arató és Karlócai, de Havasi Bertalan – aki akkoriban a Fidesz sajtófőnöke volt – szintén csak annyit válaszolt, hogy:

„A jelzett időpontban Orbán Viktor nem volt miniszterelnök, így a Miniszterelnöki Sajtóiroda nem tud erről Önnek tájékoztatást adni.”



A kérdést a Fidesznek is elküldtük, de a párt nem reagált, Karlócai Balázs viszont annyit elárult, hogy:

„Az említett 2010-es eredményváróban magánszemélyként, önkéntesként vettem részt.”

Arra már nem válaszolt, hogy puszta véletlen volt-e, hogy a későbbi főnöke is ott volt mellette akkor.

Az Idom2000-et egyébként a 2010-es választás után, április közepén a Jobbik megvádolta választási csalás gyanújával, mivel a cég átengedte a választási rendszer dokumentációit, forráskódjait és bizonyos keretszoftverek elkészítésének jogát a most felszámolás alatt álló É.B.SZ.K. 2004 Kft.-nek. A rendőrség kérdésünkre elárulta, hogy „a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda jogelődje számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, amelyet 2010. december 29-én bűncselekmény hiányában megszüntetett”.