Ritkán látni ennyire kínos jelenetet a világpolitikában

Tegnap mi is beszámoltunk Donald Trump pálfordulásáról, de videón nézni még erősebb élmény.

A lényeg röviden: az amerikai elnök Putyin mellett állva kijelentette, hogy ő inkább neki hisz, amikor tagadja az orosz beavatkozást a 2016-os elnökválasztásba, szemben a saját titkosszolgálataival és minisztereivel. Itt írtunk róla, hogy ezt többen egyenesen hazaárulásnak nevezték, és Trump pártjában, de még legelszántabb rajongói között is kiverte a biztosítékot.



Elég belepillantani, milyen reakciókat kapott Trump a kedvenc tévéjében, a trumpisták legfontosabb információforrásának számító Foxon. Az alábbi videó direkt a durvább értékeléséket gyűjti össze, voltak ennél megértőbb kommentárok is, de azért mégis azt kellett hallgatnia a rajongóinak, hogy a bálványuk gusztustalan, nem védett meg minket, nem bírt Putyin szemébe nézni, a busz alá lökte a nemzetet.



Egy nappal a találkozó után Trump visszavonta a sajtótájékoztatón tett legerősebb állítását. Konkrétan

beismerte, hogy félrebeszélt, és véletlenül pont az ellenkezőjét mondta annak, amit szeretett volna.

Vagyis a sajtótájékoztatón elhangzottakkal szemben elfogadja a titkosszolgálatok közös értékelését arról, hogy az oroszok beavatkoztak az elnökválasztásba, és amúgy is megbízik a titkosszolgálatokban, „ahogy azt már számtalanszor elmondta”. (Ahogy elmondta ennek az ellenkezőjét is.)

A kármentő akciót eleve kissé komikussá teszi, hogy Trump a két sajtótájékoztató között kiküldött féltucat tweetet és adott két hosszabb interjút a Foxnak, de egyikben sem említette azt az apróságot, hogy az elnöksége egyik legpusztítóbb botrányát kiváltó mondata egyszerű baki volt. De maga a jelenet is párját ritkítóan kínos, ahogy

Trump papírból olvassa fel a félrebeszélését beismerő, előre megírt szöveget,

ami azt a benyomást kelti, hogy képtelen elmondani egyedül néhány egyszerű mondatot. Íme:

A kulcsmondatban a would szó helyett a wouldn't szót kellett volna használnom - magyarázza. Putyin mellett állva ugyanis azt mondta a beavatkozásról:

„Itt van Putyin elnök, aki épp most mondta, hogy nem Oroszország volt az. Én azt mondom, hogy nem látom annak okát/értelmét, hogy az (Oroszország) lett volna...”



Trump azt állítja, hogy valójában ezt akarta mondani:

„Itt van Putyin elnök, aki épp most mondta, hogy nem Oroszország volt az. Én azt mondom, hogy nem látom annak okát/értelmét, hogy miért ne az (Oroszország) lett volna...”



Ezt nyugodtan illesszék bele - biztatja Trump a riportereket, csak hát így az egész „gondolatmenetnek” nem sok értelme van. Arról nem is beszélve, hogy Trump a sajtótájékoztató egyéb pontjain is többször megkérdőjelezte az orosz beavatkozás titkosszolgálati értékelését. Ráadásul még a kármentő nyilatkozatban is azt mondja, amikor egy pillanatra felnéz a papírjaiból, hogy a beavatkozás felelőse akár Oroszország is lehetett, de

„akár mások is”.

Ez ugye megint kétségbe vonja az amerikai titkosszolgálatok - és a törvényhozás és a saját kormánya - egyértelmű értékelését, hogy az oroszok voltak. De talán holnap megint tart egy új sajtótájékoztatót, amin kijelenti, hogy rosszul fogalmazott.