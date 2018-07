Trump még a saját titkosszolgálati vezetőinek se árulta el, miről beszélt négyszemközt Putyinnal

Egyre nagyobb zavart okoz az amerikai külpolitikában, hogy míg a kormányzat és a törvényhozás határozott szankciókkal sújtja Oroszországot, és ítél meg dollárszázmilliókat az ukrán hadsereg támogatására - amit Trump védelmi minisztere, Jim Mattis azzal indokolt, hogy "Oroszországnak meg kell szenvednie agressziója, destabilizációs törekvései és Ukrajna törvénytelen megszállásának következményeit" -, addig Trump szemmel láthatólag igyekszik Putyin kegyében járni.

A zavart csak fokozhatja, hogy Trump a hírek szerint alig néhány beosztottját tájékoztatta arról, hogy miről is tárgyalt négyszemközt Vlagyimir Putyinnal. Az amerikai hírszerzés főigazgatóját, Dan Coatst például nem tájékoztatta. Ez elég fura helyzetet idézett elő. A titkosszolgálatoknak elvben lett volna lehetőségük lehallgatni a tárgyalást, de a főparancsnokkal, vagyis az elnökkel szemben ezt mégse tehették meg.

A New York Times értesülései szerint így most az oroszok lehallgatásával próbálják kideríteni, hogy mégis miről lehetett szó a két órásnál is tovább nyúlt négyszemközti találkozón.