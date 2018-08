Majka: Nem tudom tovább fedezni az életét, ami a drogról és a hazugságokról szól

Miután szerda este Majka a szegedi koncertjének első száma után bejelentette, hogy drogproblémái miatt többet nem dolgozik együtt Curtisszel, este egy hosszú Facebook-posztot is írt minderről.

Mint írja, elvesztette egyik legjobb barátját, sőt, családtagját, és a kábítószer vette el tőle Széki Attilát, azaz Curtist. A bejegyzés szerint öt éve arról szólt a kapcsolatuk, hogy próbálta hol szép szóval, hol veszekedéssel, hol pedig már majdnem tettlegességgel, értelmi és érzelmi zsarolással rávenni szerzőtársát, hogy álljon le a kokainnal, de semmi nem használt.

„1.000.000 megtett ígéret , és számtalan kudarcba fulladt próbálkozás.

Együtt olyanok voltunk, mint két csibész gyerek , akik az imádott lakótelepről feljutottak a felhőkarcolók tetejére, és most ott randalíroznak, ahol és ahova senki nem várta őket!!! Csak közben történt valami, ami úgy néz ki hatalmasabb erő, mint minden együtt megélt jó!”

– írja Majka, aki részletesen ír arról is, hogyan zajlott köztük az elmúlt öt év, sőt, arról is, hogy a kokain hogyan ártott Curtis kreativitásának, és hogyan veszítette el a józan ítélőképességét is.

„19 család eszik abból a kenyérből amit mi az asztalra teszünk. Ezt nem kockáztathatom tovább. 2 hónapja egy általa az utolsó pillanatban lemondott buli után adtam egy utolsó ultimátumot ,és próbáltam megint segítséget szerezni hátha sikerülni fog. Elküldtem a legjobb magyar professzorhoz aki ilyen , sőt keményebb drogosokkal foglalkozik . Nem sikerült. Azt hiszem egyszer ment el hozzá...

Mindig keresztülvittem az igazam , és mindig megálltam a helyem a világban. Most is ezt fogom tenni! Túl vagyok életem legnehezebb időszakán, megoldottam. Ezt is megfogom !! A szívem megszakad , de nincs több fegyver a kezemben ,hogy megoldjam ezt a problémát!”