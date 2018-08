Trump: „Ha valaki jó ügyvédet keres, határozottan javaslom, hogy ne tartsa meg Michael Cohen szolgáltatásait!”

Michael D. Cohen, Donald Trump amerikai elnök évtizedes bizalmasa és személyi ügyvédje, aki évekig a Trump Organization alelnöke is volt, eskü alatt vallotta, hogy Trump utasítására fizetett le nőket, hogy hallgassanak a Trumppal folytatott viszonyukról. Cohen, akit banki csalással és adócsalással is gyanúsítottak, vádalkut kötött az amerikai hatóságokkal, ennek részeként vallott Trump ellen, akinek a volt kampányfőnökét éppen most ítélte el a bíróság, így börtönbe megy.

Donald Trump a jelek szerint felkelt, és szokásához híven elkezdett reagálni a vádakra, fejleményekre, de magához képest egész visszafogottan:

Egyelőre csak arra a rövid viccre futotta, hogy: