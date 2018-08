Hőségre ÉS heves zivatarokra figyelmeztet az OMSZ, hétvégén jön a hidegfront

Több megyére továbbra is a tartós hőség miatt, de számos megyére a heves zivatar, felhőszakadás veszélye miatt is figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez pénteken eljuttatott veszélyjelzésük szerint Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében a tartós hőség miatt van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. Azt írták: a napi középhőmérséklet pénteken a nyugati megyékben és északon jellemzően 25 fok alatt, másutt 25, 26 fok körül valószínű.

A legmagasabb hőmérséklet 29-34 fok között várható. Késő estére 20-27 fok közé csökken a hőmérséklet.

Délelőttig helyenként kialakulhat zivatar, elsősorban északon, északkeleten. A déli óráktól északnyugat felől alakulhatnak ki újabb zivatarok. Majd délutántól éjfélig általában szórványosan lehetnek szélerősödéssel kísért zivatarok. A Dunántúl északi felében, északi kétharmadában a zivatarokat a délutáni órákban viharos szél kísérheti. Az említett területeken, illetve esetleg északkeleten a zivatarokhoz intenzív csapadék vagy egy-egy helyen felhőszakadás illetve kisebb méretű jég társulhat.

Heves zivatarok veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyében a felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Az Időkép szerint szombaton hidegfront éri el az országot, éstöbb helyen okoz majd esőt, záport, zivatart. Egyre többfelé élénk, erős északnyugati szél várható. Az ország nagy részén még 26-33 fokot mérhetünk, de az Alpokalján csak 21-24 fokra van kilátás. Vasárnap is sokfelé készülhetünk esőre, záporokra, a keleti tájakon zivatarokra is. Az élénk északi-északnyugati szelet a Dunántúlon erős, olykor akár viharos lökések is kísérhetik. A Tiszántúlon még 26-28 fokot mérhetünk, máshol már jelentősen felfrissül a levegő,

a Dunántúlon 20 fok alatt maradhatnak a maximumok.

A jövő hét elején már ismét napos időre van kilátás, elszórtan kevés csapadék csak keleten fordulhat elő. Az idő ekkor már melegedni fok, igaz, 30 fok nem lesz, de 29 igen.