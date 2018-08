Nevelőtanár lett a bukott fideszes polgármesterből lett, gyerekbántalmazási ügybe belebukó iskolaigazgató

A Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium épülete Zuglóban Fotó: Google Street View

A 24.hu azt írja, hogy a Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium nevelőtanára lett a gyerekbántalmazási ügybe keveredett Putnoki Zsolt, aki egy hónapja hagyta ott a Budapest XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola igazgatói posztját.



A lapnak áprilisban Putnoki Zsoltról több szülő és tanár azt mondta, hogy több, minden esetben roma gyereket megütött, köztük egy kislányt. Legutóbb áprilisban Putnoki a beszámolók szerint felelősségre vont egy 13 éves fiút, aki azt mondta: „Ne bántson, igazgató úr!” Putnoki viszont azt mondta, a gyerek kétszer megütötte, ezért rendőri intézkedést kért, és feljelentést tett, de ellene is eljárás indult.

Putnoki Zsolt július 12-én kérte a közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, amit a Közép-Pesti Tankerületi Központ elfogadott.

Az Emmi oktatási államtitkársága tavaly úgy nevezte ki Putnokit a XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola élére, hogy a férfi leadott szakmai programját a tantestület 87 százaléka nem támogatta, az alkalmazottak 89 százaléka ellenezte, a szülői munkaközösség sem kért belőle, és a XIII. kerületi önkormányzat képviselő-testülete is alkalmatlannak tartotta. Akkor az iskola addigi vezetője is elindult a pályázaton, és az ő elképzelései támogatást is kaptak, de aztán váratlanul visszalépett.

Putnoki Zsolt egyébként korábban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újkenéz fideszes polgármestere volt, 2015-ben megint elindult, de csak harmadik lett. (via 24)