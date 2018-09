Dühös tömeg tüntetett egy kínai városban, 46 embert lecsuktak

Ritkán érkeznek beszámolók arról, hogy komolyabb zavargások is előfordulnak Kínában, ám ebből a szempontból ez egy kivételes hétvége.

Az ország déli részén lévő Licsiang városában (Jünnan tartomány) a helyi rendőrség beszámolója szerint 600 ember tüntetett szombaton, mert nehézkesen indul az iskolakezdés a városban. A szülők állítólag ezért lettek dühösek, mert az önkormányzati iskolákba nem vettek fel minden tanköteles gyereket.

A tüntetés a polgármester hivatala előtt kezdődött, aztán más intézmények elé is vonultak, és állítólag szétvertek egy rendőrőrsöt meg az előtte parkoló rendőrautókat is, illetve üvegekkel, téglákkal és petárdákkal is dobálták a rendőröket, és barikádot emeltek egy közlekedési csomópontnál.

A tüntetést feloszlatták, és 46 embert letartóztattak. A rendőrség szerint csak egy volt közülük olyan szülő, akinek a gyerekét nem vették fel az iskolába. (reuters)