Colin Kaepernick, az NFL rasszizmusellenes mozgalmának elindítója lett a Nike új kampányarca

Középen Colin Kaepernick, térdre ereszkedve hallgatja az amerikai himnuszt a San Francisco 49ers Santa Clara-i arénájában 2016 október 6-án Fotó: THEARON W. HENDERSON/AFP

Az NFL rasszizmusellenes mozgalmának elindítója, a San Francisco 49ers egykori irányítója, Colin Kaepernick lett a Nike következő, (jubileumi, 30.) „Just do It” kampányának egyik arca - írja New York Times. A hírt maga a sportszergyártó hivatalosan még nem jelentette be, de a játékos már meg is kezdte a kampányt Twitteren.



Kaepernick, akinek egyébként egy éve nincs csapata, szabadon igazolható, 2016-ban lett világhírű azzal, hogy mérkőzés előtt nem állt fel az amerikai himnusz alatt, ezzel tiltakozva a színesbőrűeket érő incidensek és attorcitások miatt.



Példáját sokan követték a ligában, de voltak szurkolók akik a meze égetésével tiltakoztak ellene. A liga végül idén bejelentette, hogy büntetésre számíthat az a csapat, amelynek játékosai fél térdre ereszkedve maradnak a himnusz alatt.

Hétfőn Kaepernick már az új kampány részeként posztolt a Twitteren, és úgy tűnik, hogy folytatja társadalmi aktivizmusát a Nike arcaként is.

A húzás merész: nagy amerikai márkák ritkán állnak be ilyen nyilvánvalóan egy politikai ügy vagy kezdeményezés mellé.

A bejelentés szerint Kaepernick nem csak imidzsét adja a márkának, de készülnek majd a játékos nevével és képével ellátott Nike-cuccok is, saját cipő, póló, stb.

Az NYT egyébként arra számít, hogy a bejelentés kiveri majd a biztosítékot az NFL vezetőinél és tulajdonosainál. A liga márciusban hosszabbított szerződést a sportszergyártóval, és 2028-ig a Nike szállítja majd a csapatok mezeit és más szereléseit.

A téma azért is forró, mert egy bíróság épp csütörtökön mondta ki, hogy a liga vezetői tudatosan törekedtek arra, hogy Kaepernick (aktivizmusa miatt) ne léphessen pályára az NFL-ben, a 2016 óta indult rasszizmusellenes tiltakozások és tüntetések pedig - és főleg az, hogy a liga vezetői nem tudták kezelni a krízist -, meglátszanak az NFL nézőszámain is. (New York Times)