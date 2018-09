A brit belügyi államtitkár azt mondta, Putyint terheli a felelősség a Szkripalék elleni merényletért

Vlagyimir Putyin orosz elnököt terheli a felelősség Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya, Julija Szkripal tavaszi angliai megmérgezéséért – mondta csütörtökön a brit belügyminisztérium belbiztonsági kérdésekért felelős államtitkára.

Ben Wallace a BBC-n azt nyilatkozta: nem tárhatja a nyilvánosság elé annak a széles körű hírszerzési munkának a részleteit, aminek az eredményeként a brit hatóságok azonosították, és előző nap megnevezték a Szkripal-ügy két közvetlen gyanúsítottját, de a brit kormány tényszerűen tudja, hogy a két orosz állampolgár az orosz katonai hírszerzés (GU) aktív ügynöke, és azt is, hogy Szkripalék megmérgezése a GU által végrehajtott művelet volt.

Wallace a szovjet időkben ismertté vált GRU rövidítést használta, és a gyanúsítottak azonosításáról szóló előző napi alsóházi bejelentésében Theresa May miniszterelnök is ezzel a rövidítéssel utalt a szolgálatra, amely a mai napig így szerepel a nemzetközi – és gyakran az orosz – sajtóban is, de a szerv 2010-ben áttért a GU (Glavnoje Upravlenyije, Főcsoportfőnökség) elnevezés használatára.

Ben Wallace érkezik a Downing Streetre 2015. május 12-én. Fotó: Leon Neal/AFP

Ben Wallace a BBC rádiójában elhangzott csütörtöki interjúban kijelentette: az incidensért „végső soron” Vlagyimir Putyint terheli a felelősség, hiszen ő a hírszerzési szolgálatokat működtető orosz állam vezetője, és „aligha állíthatja róla bárki, hogy nem tartja ellenőrzése alatt az államot”. Az orosz elnök még büszke is arra, hogy aktív és volt hírszerzési ügynökökkel veszi körül magát, a GU-ról pedig nem lehet azt mondani, hogy elszabadult, ellenőrzés nélkül dolgozó intézmény, hiszen felettes szervén, az orosz védelmi minisztériumon keresztül közvetlenül kötődik a Kremlhez, állományát fegyelmezett katonák alkotják – fejtette ki a brit belügyi államtitkár.

Wallace a brit kormány első tagja, aki név szerint Putyint nevezte a Szkripal-ügy felelősének. Theresa May miniszterelnök, aki szerdán a londoni alsóházban tájékoztatta a gyanúsítottak azonosításáról a képviselőket, a felszólalásában úgy fogalmazott: az orosz katonai hírszerzés igen fegyelmezetten dolgozó szervezet, jól kiépített parancsnoki láncolattal, vagyis Szkripalék megmérgezése nem lehetett engedély nélkül végrehajtott művelet, és szinte biztos, hogy az akciót „az orosz állam valamely magas szintjén” is jóváhagyták. De May még nem említette Putyin nevét.

A csütörtöki BBC-műsorban arra a kérdésre, hogy a brit kormány készül-e megtorló intézkedésekre, várható-e például „visszavágás a kibertérben”, Wallace kitérően csak annyit mondott, hogy az ilyen incidensekre London mindig „a maga módján” ad választ.

„Mi nem az oroszok vagyunk, nem kenyerünk az ilyesfajta huliganizmus, rombolás és agresszivitás, a jogállamiság keretein belül szállunk szembe az oroszokkal, nyílt és fedett műveletek keretében”

– mondta a belügyi államtitkár.

Az angol-walesi vádhatóság (CPS) szerdán közölte, hogy az eddigi vizsgálatok alapján két orosz állampolgár, Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov gyanúsítható Szergej Szkripal és lánya megmérgezésével. A Scotland Yard terrorellenes műveleti osztálya fotókat is közzétett a két gyanúsítottról, de a közleményben azt valószínűsítette, hogy az ügyészség által ismertetett két név valójában álnév.

Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov (már ha ez a nevük)

A 66 éves Szkripal az akkor még a GRU rövidítést használó orosz katonai hírszerzés ezredeseként a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott a 2000-es években, és a 33 éves lányával együtt márciusban mérgezték meg Novicsok típusú katonai idegméreg-hatóanyaggal a délnyugat-angliai Salisburyben, ahol egy nyolc évvel ezelőtti kémcsere után letelepedett. A mérgezést mindketten túlélték, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodnak.

Moszkva folyamatosan tagadja, hogy köze lenne az incidenshez. (MTI)