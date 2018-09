Az ország egyik legflancosabb villájában vert tanyát Rogán Antal rejtőzködő bizalmasa

Miután az Index két éve nagy portrécikkben mutatta be „Rogán Antal sötét oldalát, a fantommá vált Kertész Balázst”, a miniszter még azt is igyekezett letagadni, hogy közeli kapcsolatban állna az ügyvéddel, sőt a Facebookról is eltüntették azokat a képeket, amiken látszik, hogy Kertész Rogán vendégeként jelen volt annak miniszteri kinevezésekor a Sándor-palotában.

Kertész Balázs Rogán Antal miniszteri beiktatásán

Pedig még a réges régi Kulcsár-féle brókerügy nyomozati anyagai között is van egy feljegyzés, amiben az szerepel, hogy Kertész „intézi Rogán Antal csúszópénzekkel kapcsolatos ügyeit". Az Index cikke szerint az egy ideig fideszes belvárosi képviselőként politizáló Kertész fejlesztette tökélyre a sokat vitatott, V. kerületi ingatlaneladási rendszert, később ott volt a letelepedési kötvénybiznisz körül is, és az ő ismerőseiből áll a Rogán és Habony körüli ügyvédi háló.

A Magyar Narancs e heti számában jópár képet közöl a rejtőzködő ügyvédről. Ezek alapján egyértelmű, hogy sajátjaként használ egy különleges gellérthegyi ingatlant. A lap szerint - a környék árait figyelembe véve - Hültl Dezső építész egykori

villájának értéke akár 1 milliárd forint is lehet.

Itt lakom, látod? Fotó: Németh Dániel/Magyar Narancs

Kertész Balázs persze nem lenne Kertész Balázs, ha az általa használt villa tulajdonosi szerkezete csak úgy megismerhető lenne: a Rezeda utcai házat birtokló Rezeda 5 Ingatlanhasznosító Kft. tulajdonosi hálóját csak egy svájci vállalkozásig lehet felfejteni. A Svájcban is otthonosan mozgó Kertész azonban számos szálon kötődik a magyar kft ügyvezetőjéhez és a svájci céget képviselő ügyvédhez is. Az is beszédes, hogy a kapucsengőn semmilyen név nem szerepel, és hogy senki, se Kertész, se a hivatalos tulajdonos képviselői nem akartak egy szót sem nyilatkozni.

A Narancs légvonalban alig száz méterre innen, a Kelenhegyi úton is

lefotózta Kertészt azon villa előtt, ahol Tiborcz István hírneves ingatlanos cége, a BDPST Zrt. székel.

Kelenhegyi út 27. Erről a villáról a Direkt36 írt részletesen, itt Fotó: Direkt36

A lap azt is összeszedte, hogy a NER krémje és az Orbán-család milyen szépen összebútorozott a Gellérthegyen:

a Kelenhegyi villa, ahol Tiborcz cége működik, Garancsi István cégének tulajdona,



egy Orlay utcai társasházban volt lakása Lévai Anikónak, állítólag abban lakott korábban Tiborcz István és Orbán Ráhel;



és ugyenebben a házban, de Garancsi lakásában lakik/lakott Orbán Gáspár.



Ennél is szebb az együttállás a Kelenhegyi út 43. alatt, amely Mészáros Lőrinc és Tiborcz közös ingatlanos cégéhez, az Appeninnhez tartozik, de kisebbségi tulajdonos benne Habony Árpád nagynénje, Pápa Marianne is.

(Magyar Narancs)