Maradhat a vörös csillag a Heinekenen

A Győri Ítélőtábla csütörtökön másodfokon az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, tehát maradhat a vörös csillag a sör címkéjén - írja a 24.hu.

A céget a fideszes Menczer Erzsébet perelte be, mondván, a vörös csillag önkényuralmi jelképnek számít. A politikus arra hivatkozott, családja és maga is a kommunizmus üldözöttje, a rendszerváltás óta küzd az áldozatok emlékének megőrzéséért és a diktatúra szimbólumainak közéletből való kiűzéséért. A Heineken 1889 óta használja termékein ezt a jelzést, amelynek öt ága a földet, a vizet, a tüzet, a levegőt és a mágikus erőt szimbolizálja, amely jelkép a Heineken több uniós és magyar védjegyén is szerepel.

A Heineken címkéjén és kupakján látható vörös csillag azután lett hirtelen nagyon érdekes a fideszeseknek, főleg Lázár János és Semjén Zsolt minisztereknek, hogy a multicég jogvitába keveredett egy romániai sörgyárral.



A keresetet az első fokon eljáró Győri Törvényszék elutasította, ezt hagyták most helyben másodfokon.