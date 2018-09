Macron: Keményebbnek kell lennünk a magyar és a lengyel kormánnyal

A Bloombergen jelent meg egy összeállítás arról, hogy a világ melyik városában él a legtöbb olyan ember, akinek személyes vagyona meghaladja a 30 millió dollárt (8,4 milliárd forintot). Eddig mindig New York végzett az első helyen, de úgy néz ki, hogy a nagyon gazdagok elkezdtek áttelepülni Hongkongba, és most már ott élnek a legtöbben. New York a második, Tokió a harmadik, és a Brexit után Londont kiütve Párizs lett a negyedik idén.