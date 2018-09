A kapitalizmus válságától tart a cantenbury-i érsek

Justin Welby, az anglikán egyház vezetője figyelmeztetett arra, hogy Nagy-Britanniát a kapitalizmus válsága fenyegeti. Többek között a vezetőknek juttatott bérek növekedését, illetve a szégyentelen bankárokat említve beszélt arról, hogy a brit gazdasági elit nem tanult a 2008-as válságból.

Canterbury érseke a Financial Timesnak adott interjút, és Welby, aki korábban 11 éven át dolgozott az olajiparban, és igazgatói posztot is betöltött, most arra figyelmeztetett, hogy ennek nagyon rossz vége lehet, és a növekvő egyenlőtlenségek világszerte táplálják a szélsőséges mozgalmakat.

Fotó: CHRIS J RATCLIFFE/AFP

Arra számít, hogy mindez olyan folyamatokba is átcsaphat, melyek erősen üzlet- és piacellenesek lehetnek. Szerinte már többször is van szó, mint a kapitalizmus válságáról, ez egyben nemzeti válság is, és egy erkölcsi dimenziónak kell megjelennie a brit gazdasági életben, mielőtt túl késő lesz.

Welby társadalmi nézetei a hét közepén kaptak nagyobb visszhangot: az érsek tagja volt egy baloldali elemzőintézet által összehívott bizottságnak, melyben azt vizsgálták, mennyire van jelen a tisztesség a brit társadalomban. Szerdán pedig kiderült, hogy itt végzett munkájában Welby kifejezetten erős hangot ütött meg, többek között erősen adóztatná a vagyonosokat, komolyabb adókat vetne ki a nagyvállalatokra, viszont létrehozna egy állami minimum örökösödési alapot, és minden 25 évesnek járna 10 ezer font, hogy vállalkozásba kezdhessenek vagy otthont vásárolhassanak maguknak.

A 62 éves egyházfő előzetesen arra számított, hogy neki fognak esni, főleg a jobboldali sajtó felől, és bár valóban voltak ilyen hangok, utólag azt mondja, hogy a reakciók többsége kifejezetten bátorító élmény volt, azt tapasztalta, hogy az emberek foglalkoztak a javaslatával, és nem csak pár rövid idézet alapján mondtak véleményt.

Sőt, a bizottság által felismert problémákkal még az olyan ismerten jobboldali lapok is tudtak mit kezdeni, mint amilyen mondjuk a Daily Mail: az átlagdolgozók bérének stagnálása, a növekvő egyenlőtlenségek, a gyenge társadalmi mobilitás mind olyan probléma, melyet bal- és jobboldali politikusok is felismertek.

Welby szerint ugyanakkor fogy az idő, és az eddigi politikai próbálkozások nem tudtak érdemben mit kezdeni a problémával:

„A kapitalizmus egy olyan alakját hoztuk létre, ami minden kapcsolatot elveszített a morális alapjaival. Nem hiszem, hogy megtanultuk volna a leckét” – mondta az érsek a 2008-as válságra utalva. Az egykori olajipari vezető egy többpárti bizottságban is helyet foglalt korábban, ami megpróbálta levonni a válság tanulságait, és elmesélte, hogy 2014-ben találkozott egy vezető brit bankárral, aki elmondta, hogy komolyan vették az érsek szavait, és míg 2007-ben volt, aki évi tízmillió fontot is megkeresett náluk, ma már senki nincs, aki ötmilliónál többet vinne haza. Walby pedig erre azt mondta, hogy igen, ez valóban lényegesen kevesebb, de nem érzi úgy, hogy a bankár megértette volna mondanivalója lényegét.