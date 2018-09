A Kútvölgyin ablakokat sem tudtak cserélni annyi idő alatt, amíg simán ledózerolták és felépítették Orbán kedvenc csapatának stadionját

Három év sok mindenre nem elég, de ennyi idő alatt csodákat is lehet tenni. Kórház ablakcseréjére és homlokzatának felújítására kevés. A Kútvölgyi Kórházon 2015-ben kezdték a munkákat, most így néz ki:

Egy stadion teljes elbontására és egy vadonat új felépítésére bőven elég. Mint azt a székesfehérvári példa bizonyítja:



2015 szeptemberében jelentette be a Semmelweis Egyetem, hogy megkezdődtek a munkák a Kútvölgyi klinikai tömbjén. 2014-ben nyertek uniós támogatást több épület energetikai korszerűsítésére, ennek részeként állványozták fel az egykori pártállam egykori kiemelt kórházát. Ekkor a Videoton régi stadionja még állt, meccseket rendeztek benne.



2015 szeptember. A Kútvölgyi már felállványozva, Székesfehérváron a régi stadionban meccseket játszanak. Fotó: SOTE/vidi.hu

A Kútvölgyi Klinikai Tömb fejlesztése (ablakcserék és a homlokzat teljes megújítása) 1,7 milliárd forintos projekt. A munkákat úgy tervezték, hogy az épületeket nem ürítik ki, a gyógyítás üzemel tovább.



Egy hónappal később újabb örömhírt jelentettek be. A SOTE nyert még 3 milliárd forintos uniós támogatást energetikai korszerűsítésre, még több épületet lehet felújítani. Ekkor úgy tippelték, hogy 2016-ban végeznek is a Kútvölgyi felújításával.

Közben Székesfehérváron 2015 végén elbúcsúztak a régi stadiontól, 2017-re ígérték az új, 14 ezer férőhelyes arénát. A Videoton stadionjának a bontását meg is kezdték 2015 decemberében.

A Kútvölgyi felújítása nem készült el 2016-ra, az állványok maradtak.



A Kútvölgyi műholdról, 2016-ban. Fotó: googlemaps

Fehérváron is problémák jelentkeztek a stadionnal. 2016 novemberében kiderült, hogy a verseny hiánya nem kedvez a költségeknek, a bontás utáni építését a tervezetnél jóval drágábban vállalja a közbeszerzési pályázatra jelentkező egy szem kivitelező, a Strabag. A kormány 13 milliárdot különített el a stadionra, a Strabag 18 milliárdos ajánlatot adott be. Végül egyszerűsítettek a terveken, de így is volt egy 3 milliárdos lyuk, amit gavallér módon kifizetett még pluszban a kormány

az Országvédelmi Alapból.

Közben a Kútvölgyi 1,7 milliárdos tervezett korszerűsítésére új közbeszerzést írtak ki. Ezt megtámadta az épületen addig kivitelezőként dolgozó Épkar és a West-Hungária Bau konzoricuma. Azt vitatták, hogy az általuk korábban beépített ablakokat az új közbeszerzési eljárásban kibontatná a megrendelő. Kiderült, hogy a megrendelő kötbérre és kártérítésre tart igényt a késedelmes kivitelezés miatt, ezt a kivitelező vitatta, per kezdődött. A munkák álltak.

Miután a kormány még mélyebbre nyúlt a zsebébe, a Videoton új stadionjának építési munkálatai megkezdődtek.

A félkészen hagyott Kútvölgyi közben feltűnt a jobbikos Sneider Tamásnak, aki rákérdezett arra, hogy miért maradt félbe a Kútvölgyi felújítása, igaz-e, hogy lelépett a kivitelező, és a nyílászárók alatt még a tél első felében is befújt a szél, az épület külső oldalán a szigetelés nincs befejezve. Válaszában Fónagy János azt írta, hogy van ugyan egy jogvita, de „az nem befolyásolja a projekt ütemezett lebonyolítását”, a befejezésre már kiírták a közbeszerzést, így tartható „a projekt fizikai befejezésének határideje”, ami 2018. február 28.

Eközben Fehérváron gőzerővel folyt a munka.

Fónagy államtitkár a kórház felújításáról azt írta, hogy a kérdésben „felsorolt műszaki problémákat (építési törmelék elszállítása, nyílászárók cseréjének szakszerű befejezése, hőszigetelési munkák teljesítése, elektromos hálózatot is érintő munkák teljesítése) kezeli majd. A projekt a motoros árnyékolók cseréjét, a jelenlegi, egyedi hűtési rendszernek több új VRV rendszerre történő kiváltását, valamint az ezekhez kapcsolódó kisebb hálózat-fejlesztési munkákat célozza. ”

Csakhogy az államtitkár válaszának egyik oszlopa azonnal kiesett. A Fónagy által említett, 2016 decemberben kiírt mindent helyrehozó közbeszerzést ugyanis a válasz idején, 2017 márciusban eredménytelenné nyilvánították, mert nem jelentkezett senki a Kútvölgyi korszerűsítési munkáira. Gyorsan, még abban a hónapban kiírtak egy újabb közbeszerzést, de annyira siettek, hogy májusban módosították is a kiírást. Kikerült a projektből az ekkor már csontra bontott hétemeletes kórházépület, maradt a csontra bontott négyemeletes rendelő.

Júliusban az új közbeszerzést is eredménytelennek nyilvánították. Ezúttal azért, mert már érkeztek ugyan ajánlatok, de azokat kivétel nélkül érvénytelennek minősítették.

Eközben Fehérváron már kinőtt a földből a stadion váza.

Pedig Fehérváron sem ment minden simán. Eredetileg meghagyták volna a főlelátót, amit alig tíz éve építettek, csakhogy 2017 augusztusban Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármester közölte, hogy „senki sem számított arra, hogy használhatatlan műszaki és statikai állapotban van” a nézőtér átörökítésre kiszemelt része, ezért azt is le kellett bontani. A tervezett átadás így elcsúszott a már eleve elcsúsztatott 2018 januári határidő helyett 2018 nyarára. És újabb 900 millió forinttal drágult a stadion.

2017 novemberben már megérkeztek az új székek a fehérvári stadionba.

A Kútvölgyinél ekkor már állvány sem volt, mert az lebontotta a korábbi kivitelező, a kórház ott maradt csupaszon, külső burkolat és szigetelés nélkül, a csupasz téglákkal. És eljött 2018 február, a kútvölgyis projekt „fizikai befejezésének határideje”. Fizikailag semmi nem lett befejezve. A stadion viszont már egészen jól állt.

Az RTL áprilisban járt a kórháznál, ezt találták:



Fotó: rtlklub

A sokadik kútvölgyis közbeszerzést is eredménytelennek nyilvánították 2018 márciusban. Azért mert már volt egy érvényes ajánlat, de csak egy. Nettó egymilliárdos.

A kórház most így néz ki.

A székesfehárvári stadion pedig így.

Nagy hajrá volt, de azért még nem lefutott a meccs. Mert a székesfehérvári önkormányzat nem fogadta el a Sóstói Stadion kivitelezőjének készre jelentését, és a hiányosságok pótlására és a beruházás mielőbbi befejezésére szólította fel a Strabagot. Remélik, hogy ősszel már birtokba vehetik. Gyerünk, Kútvölgyi, innen szép nyerni.