Havasi Bertalan súgta meg Orbánnak, mit kell válaszolnia a sajtótájékoztatón

Orbán Viktor miniszterelnök (j) sajtótájékoztatót tart az Európai Parlament vitája után Strasbourgban 2018. szeptember 11-én. Balra Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Fotó: Szecsődi Balázs/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI/MTVA

Kedden vitázott az Európai Parlament a Sargentini-jelentésről, ami azt javasolja a képviselőknek, hogy szerdán szavazzák meg a 7-es cikkely élesítését, egy olyan eljárást, aminek a végén akár a magyar kormány szavazati jogát is felfüggeszthetik az EU tanácsában. Az eljárás részleteiről itt írtunk, a keddi vita legfontosabb felszólalásait pedig itt foglaltuk össze. Nagyon úgy tűnik, hogy meg fogják szavazni a Magyarország elleni eljárást.



A vita után Orbán Viktor sajtótájékoztatón válaszolt az újságírók kérdésére. Ez mindig ünnep, hiszen ilyesmire itthon igazi újságírók előtt rég nem volt példa. (Itt vissza lehet nézni az egészet.) A jelek szerint Orbánt meg is viselte a mutatvány, ugyanis egy ponton Havasi Bertalannak, a miniszterelnök sajtófőnökének kellett megsúgnia, mi is volt az Echo Tv munkatársának kérdése, vagyis arra emlékeztetett, miről is kell beszélni: „kettős mérce”. Jött is a Bödőcs Tibor-paródiába illő válasz:

Orbán annyira fáradt volt, hogy nem találja a kérdező svéd újságírót, aki az orra előtt ül. Ekkor is Havasi segítette ki:



Azért sikerült Strasbourgba is exportálni az udvaribolond-média vívmányát: amikor az Echo Tv a „kettős mércéről” és a saját hazája ellen felszólaló hazai ellenzékről kérdezte, Orbán azt mondta, „a magyar ügyről nem szívesen mondok itt semmit, mert ez a mi szégyenünk, és a mi szennyesünket én nem akarom itt nemzetközileg kiteregetni”. Majd hosszan szidta a hazai ellenzéket a nemzetközi sajtótájékoztatón, arról beszélve, hogy az ellenzék (ami kommunista) jobban gyűlöli őt, mint amennyire Magyarországot szereti.



Érdemes megnézni, Orbán Viktor az ilyesmit hogyan látta ellenzékben. 2003-ban a Nemzetközi Demokratikus Centrum vezetőségi ülésén éppen Orbán kezdeményezésére fogadták el azt a nyilatkozatot, amiben olyan vádak szerepeltek, hogy a magyar rendőrségre a pártpolitika gyakorol befolyást, az állampolgárok gyülekezési jogát korlátozzák, az ellenzékieket megfélemlítik, és eltávolítják őket az állami szférából.

Akkor Kovács László külügyminiszter azt mondta, hogy a rendszerváltás óta olyan mélyre még nem süllyedt egyetlen párt sem, hogy nemzetközi fórumon kezdeményezze a hazája elítélését.