Magyarország szabad ország? - erről vitatkoznak most Európa parlamentjében

Kedd délután az Európai Parlamentben arról vitatkoznak, hogy Magyarországon az EU alapértékeit súlyosan megsérti-e a kormány, és ezek az értékek egyértelmű veszélyben vannak-e ezért.



Az EP felkérésére Judith Sargentini holland képviselő írt erről egy jelentést, aminek az a következtetése, hogy ezek a veszélyek valósak, és ezért a parlamentnek javasolnia kellene, hogy élesedjen az EU alapszerződésének hetes cikkelye szerinti eljárás. Legsúlyosabb esetben az eljárás végén a magyar kormány elvesztheti a szavazati jogát az EU-ban.



Az eljárásról és a jelentés előzményeiről itt írtunk részletesen.



Kedden a képviselők vitáznak a jelentésről, szerda délután pedig szavaznak róla. Kétharmados többség kell ahhoz, hogy az EP élesítse a hetes cikkelyt Magyarországgal szemben.



A vitában Orbán Viktor magyar miniszterelnök is felszólal, de ezúttal csak egyszer kapott szót, és csak hét percet beszélhet. Korábban, amikor az EP-ben a magyar demokrácia helyzetéről volt vita, akkor sokkal több időt és két megszólalási lehetőséget is kapott.



Az Európai Bizottság részéről Frans Timmermans alelnök szólal fel. Ő az egyik fő szervezője volt annak, hogy a bizottság Lengyelországgal szemben már élesítette a hetes cikkelyt.



A vita első felében felszólalnak a jelentést véleményező parlamenti bizottságok vezetői, a frakcióvezetők, majd még számos képviselő is, a vita mintegy két órán át tart majd.



A legizgalmasabb kérdés, hogy a Fideszt is tagjai között tudó néppártiak mit képviselnek majd. Sokan a frakcióból a magyar kormány ellen szavaznak majd, és ez lehet hogy elég lesz a kétharmados többséghez. Ha a néppárt nem védi meg a magyar kormányt, akkor a Fidesz a közeljövőben kiléphet a frakcióból.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Judith Sargentini: Magyarország nem tartja be alapszerződésben vállalt kötelességeit



"Ma arról vitázunk, hogy a jogállamiság, az alapjogok hogy állnak Magyarországon" - kezdte vitaindítóját a parlament zöldpárti jelentéstevője, Judith Sargentini. Az unió alapja az emberi méltóság tisztelete, a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok tisztelete, ezek minden tagállam értékei, mondta ezután az EU alapszerződését felidézve. Annak aláírásával a tagállamok kötelezettségként vállaltak ezek védelmére. "Vajon minden tagállam megfelel ezeknek a kötelezettségeknek? Attól tartok, nem" - mondta ezután, majd sorolni kezdte kritikáit a magyar kormánnyal szemben:

korlátozták a sajtószabadságot, a vallásszabadságot, ellehetetlenítették a civil szervezetek működését.

Megjegyzése szerint sokszor EU-s forrásokból gazdálkodnak azok az intézmények, amelyek korlátozzák a civil szervezetek működését. "Sajnos semmi sem javult július óta, amikor szavaztunk erről a jelentésről" - mondta. Sőt, még romlott is, tette hozzá, felidézve a civil szervezetekre kivetett különadót.

"Különös csalódást kelt, hogy a tagállamok szemet hunynak a jogállam strukturált leépítése felett" - mondta. Sargentini szerint az EP feladata az alapszerződés betartatása, épp ezért szükséges a 7-es cikkely élesítése. "Kollégák, eljött az idő, hogy fontos döntéseket hozzunk. Megengedhető-e, hogy egy kormány megsértse az alapszerződést" - zárta felszólalását.



Ingeborg Gräßle az EP költségvetési bizottságának elnöke, a német CDU politikusa beszél. Ő vezette azt a delegációt, amely megtekintette a felcsúti kisvasutat is, kiváltva ezzel a magyar kormány haragját.



Azzal is kezdte, hogy kétszer járt Magyarországon, és szerinte romlott az EU-s pénzek kezelésének színvonala, a pályázatok közül túl sok esetében egyetlen induló van a közbeszerzések esetében, sérül az esélyegyenlőség, sok az összeférhetetlenség. Az EU-s pénzekkel nem tud jól elszámolni Magyarország, ezért a bizottság támogatja, egyanhangúlag, ellenszavazat nélkül a hetes cikkely élesítését.

Petra Kammerevert: Magyarország korlátozza a kutatás szabadságát



"A kutatás szabadsága, a véleményszabadság, a civil szervezetek helyzete rosszul áll Magyarországon" - mondta Petra Kammerevert, az EP Kulturális Bizottságának elnöke, majd a CEU esetét emelte ki, amiből levezette, hogy a kormány a kutatás és az oktatás szabadságának korlátozása mellett az egyetemek autonómiáját támadja. Emellett kiüresítik a sajtószabadságot. A Kulturális Bizottság ezért támogatja a 7-es cikkely élesítését.

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, az alkotmányügyi bizottság spanyol elnöke a Velencei Bizottság és az EBESZ korábbi kritikáit idézte, amelyek a magyar jogállamiság sérülését állapították meg az utóbbi években. Egyetért a hetes cikkely élesítésével.

Maria Noichl: Egy erős férfi egyenjogúként kezeli a nőket



"Orbán úr, mi, európai nők nagyon odafigyelünk és áttekintünk a határokon, és látjuk önt. Sokan azt mondják, hogy ön demokratikus, mi ezzel nem értünk egyet. Egy demokratikus miniszterelnök védi a nőket, ön ezt nem teszi meg" - mondta Maria Noichl, a nőjogi bizottság német szociáldemokrata elnöke. Szerinte egy erős férfi egyenjogú partnerként kezeli a nőket.

Karoline Edtstadler, az Európai Tanács soros elnökségét betöltő osztrák kormány belügyi államtitkára azzal kezdte, hogy nem lehet kompromisszumot kötni, ha az EU alapvető értékeiről van szó. Októberben a tanács várakozása szerint foglalkozik majd a magyar helyzettel - ezzel arra utal, hogy szerinte át fog menni a hetes cikkely élesítése a holnapi szavazáson. Azt mondta, figyelemmel hallgatja majd, mit mond hamarosan Orbán Viktor.



Frans Timmermans: Nem leszünk kíméletesek



"Az EU nem létezhet jogállamiság és az alapjogok tisztelete nélkül" - mondta Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke. "A Bizottság sajnos egyetért azokkal az aggályokkal, amiket a jelentés fogalmaz meg az alapjogok, a civilek, a romák helyzetével kapcsolatban" - mondta, hozzátéve, hogy a magyar kormány a civil szervezetek támadásával a demokrácia szövetét gyengíti. Külön kiemelte a civil szervezetekre kivetett különadót, amit vizsgálni is kell, hogy megfelel-e az EU-jognak.

Emellett a menedékkérelmek elbírálásával kapcsolatban is a bírósághoz fordultak. "A menedékkérőket élelemmel is el kell látni" - figyelmeztetett. Kiemelte még a korrupciót, amely miatt a bizottság pénzügyi korrekciót is alkalmazott, illetve az OLAF is vizsgálatot indított. Timmermans hivatkozott a legutóbbi országjelentésre is, amely szerint a bíróságok függetlenségének biztosításával is van még teendője a magyar kormánynak. Hivatkozott arra is, hogy Lengyelországgal szemben az igazságszolgáltatás függetlenségének sérülése miatt maga a Bizottság indította el a 7-es cikkely szerinti eljárást. "Megígérhetem, hogy nem leszünk kíméletesek" - zárta felszólalását.



Orbán: Egy közösség elítéli most a saját határőreit

A magyar miniszterelnök Gulyás Gergellyel, Rogán Antallal és Szijjártó Péterrel, vagyis három miniszterével érkezett a vitára. "Tudom, hogy önök már kialakították az álláspontjukat, tudom a többségük meg fogja szavazni a jelentést" - kezdte Orbán. Azért jött, mert nem egy kormányt, hanem Magyarországot, a magyar népet fogják elítélni. Egy ezeréves, keresztény Magyarországot fognak elítélni, ami vérét adta sokszor Európa szabadságáért, amely megnyitotta az NDK-sok előtt a határokat.

Magyarország megharcolt a szabadságáért és a demokráciájáért. Azok vádolnak, akik semmit sem tettek a szabadságukért, mert örökül kapták azt. A függetlenség és Európa becsület kérdése. A jelentés sérti Magyarország és a magyar nép becsületét.

Jobban tudnák mi kell a népnek, mint a magyar emberek? A jelentés visszaél a hatalommal, hatásköröket lép túl, sérti a szerződést az elfogadás módja.

Nekünk a demokrácia és a szabadság nem politikai, hanem erkölcsi kérdés. Meg akarnak bélyegezni egy országot és egy népet, politikai alapon. Egy népet ki akarnak rekeszteni az európai döntésekből. Megfosztanák a magyarokat attól, hogy saját értékeit képviselhessék.

Vannak és lesznek is vitáink. Másképpen fogjuk fel a család, a kereszténység és a migráció ügyét. De a különbségek nem adhatnak okot bármely ország megbélyegzésére. Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk.

A magyarok az utóbbi két EP-választáson 50% felett szavaztak a Fideszre, ez az EU legsikeresebb pártja. Nem tisztességes bosszút állni a magyarokon ezért.

A jelentés mögött nincs tényfeltáró munka, 37 súlyos ténybeli tévedést tartalmaz a szöveg.

A mi uniónkat az tartja össze, hogy a vitákat szabályos keretek között kezeljük. Ez a jelentés felrúgja a korábbi megállapodásainkat az Európai Bizottsággal. Akkor mi értelme bármilyen megállapodást kötni? Csapást mérnek az unióra ezzel.

Minden ország maga dolga, kikkel él együtt. Kerítést építettünk és illegális migránsok százezreitől védtük meg Európát. Most egy közösség elítéli saját határőreit.

Azért akarják elítélni Magyarországot, mert a magyarok azt mondták, hogy a mi hazánk nem lesz bevándorló ország. A hazug vádakat visszautasítom. Magyarország nem enged a zsarolásnak, védeni fogja a határait és a jogait is. Készen állunk a jövő évi EP-választásokra, ahol az emberek visszahozhatják a demokráciát az európai politikába - zárta beszédét.

Mannfred Weber: aki általában bírálja a muzulmánokat, a dzsihadisták útjára lép



Az EP frakcióvezetői közül Orbán tán legközelebbi szövetségese, a német keresztényszocialista Mannfred Weber, a Néppárt frakcióvezetője szólt hozzá. "A frakcióm nem érti, hogy a CEU kritikus helyzetbe került Budapesten és nem adhat ki amerikai diplomát" - szúrt ehhez képest oda egyből Orbánnak. És ugyan szerinte is alap, hogy a demokráciában a többség irányít, de szerinte legalább ilyen fontos a civil szervezetek működése. "Ha ellehetetlenítjük ezek munkáját, az az értékeinkkel ellentétes" - mondta. Majd a migrációról beszélt. "Ha általánosságban kijelentjük, hogy félni kell a muzulmánoktól, ha általánosságban támadunk egy vallást, akkor a dzsihadisták útjára lépünk" - mondta. "Politikai családunk ma este fog dönteni arról, hogyan szavazunk holnap" - mondta, hozzátéve, hogy ha a magyar kormány nem akarja megoldani a helyzetet, akkor igenis szükség lehet a 7-es cikkely élesítésére, már csak azért is, hogy lényegében is lefolytathassák a vitát Európa jövőjéről.

Udo Bullmann: Orbán Európa legkorruptabb rendszerét tartja fenn

Udo Bullmann, a szocialista frakció vezetője (német) azzal kezdi, hogy az európai polgárok szabadságának védelme a legfontosabb feladata a parlamentnek. Az EP most a magyar polgárok szabadságjogait védi. Orbán azt mondta, hogy megsértik itt a magyarokat, de pont fordítva van, éppen hogy védik a magyar polgárokat ebben a vitában, az ő szabadságukat védik. 2010 óta próbálkozott a parlament konstruktív vitával, de ez nem ment. Orbán a legkorruptabb európai rendszer szimbólumává vált, ez pontosan kiderül az OLAF jelentéseiből." Az állami közbeszerzéseket Orbán úr veje nyeri." Véget kell vetni annak, hogy Orbán az EU legkorruptabb rendszerét tartja fenn - mondta hangsúlyosan. A néppártiakat arra biztatja, hogy a szerdai szavazáskor ne védjék meg ezt a korrupt rendszert.



Ryszard Antoni Legutko: Akkor nevezzen ki az EU alkirályt



A következő felszólaló az euroszkeptikus konczervatívok lengyel vezetője, Ryszard Antoni Legutko volt. Ő a Jog és Igazságosság képviselője, a kormánya ellen az Európai Bizottság kezdeményezte a 7. cikkely szerinti eljárás megindítását, vagyis országa hasonló cipőben jár, mint Magyarország. "Az az érzésem, hogy nagy az unalom az ilyen viták során. Nagyon sokszor elismételtük már ezeket, nincsen semmi új. Egy demokratikusan megválasztott kormányt támadunk" - kezdte felszólalását, majd ő is azzal érvelt, amivel Orbán, hogy a Parlament végső soron az országot támadja, mert a kormányt a nép választotta. Szerinte, ha ez nem tetszik az EU-nak, akkor nevezzenek ki "alkirályt" Magyarországra és Lengyelországra.



Ezután a jelentést bírálta, amely szerinte "az anti-Fidesz-csoportoktól származó információkra" épül, és nem vették figyelembe a kormánytól kapott információkat. A CEU ügyében megismételte a magyar kormány álláspontját, hogy csak az előjogaikat, különjogaikat vették el, szerinte ez nem a kutatás szabadsága elleni támadás. Legutko szerint "a dolog jó oldala", hogy tapasztalatai szerint egy-egy ilyen vita után otthon megugrik a kormány támogatása.

Verhofstadt: Orbán úr, Magyarország sokkal több önnél!

Guy Verhofstadt, a liberális frakció vezetője (és egykori belga miniszterelnök) arról biztosítja Orbánt, hogy nem megy el addig, mint John McCain, aki fasisztának nevezte néhány éve a magyar kormányfőt. De azt kimondja, hogy a mai Magyarország nem csatlakozhatna az Európai Unióhoz. "Nagyon szeretem Magyarországot és a magyar irodalmat, így nagyon sajnálom, hogy azt hiszi, a jelentés Magyarország ellen irányul. Orbán úr, Magyarország sokkal több önnél!".



Arra szólítja fel a néppárti képviselőket, hogy szerdán szavazzanak Orbán ellen. Felidézte, hogy neki is nehéz volt fellépnie Jörg Haider ellen, aki egykor a frakciójához tartozott, tudja milyen nehéz az ilyen helyzet, de meg kell tenni, Európa érdekében. Orbán ugyanis az európai projekt létét veszélyezteti politikájával. Orbán a megosztottság magjait hinti szét.

Philippe Lamberts: egy keresztény hogy nem eteti a menedékkérőket?



"Európa az emberi jogok tiszteletben tartásán alapul" - mondta a zöld frakció belga vezetője, Philippe Lamberts az uniós alapszerződést idézve. Ezeket az értékeket veszélyezteti Orbán kormánya "a tényszerű jelentés szerint", mondta, emlékeztetve Orbánt, hogy őt és kormányát, nem pedig az országot bírálják. Ha Orbán a keresztény alapértékek védelmezője, akkor "hogy lehet, hogy nem eteti a menedékkérőket", kérdezte. Szerinte ha Magyarország most lenne tagjelölt, akkor nem fogadnák be a tagok közé, hacsak nem változtatna ezekben az ügyekben. Bírálta Orbánt azért is, hogy az EU-t a Szovjetunióhoz hasonlítja, például azért, mert az EU-hoz Magyarország önként csatlakozott. Majd az Európai Néppárt képviselőihez fordult, emlékeztetve őket arra, hogy az egykor fekete bárányként kezelt Orbán most már a Néppárt programját akarja meghatározni.

Vergiat: Orbán liberális volt, de már a szélsőjobboldaliakhoz tartozik

Marie-Christine Vergiat, francia képviselő a radikális baloldali frakció nevében idézi a magyar kormánypárti sajtót, ahol azt írják, hogy Soros áll a Sargentini-jelentés mögött. Holott az ENSZ, az EBESZ és más szervezetek jelentésein alapszik a szöveg, emlékeztet. Orbán régen liberális volt, de már csak a gazdaság területén van féktelen liberalizmus Magyarországon, amúgy meg Orbán erőt alkalmaz a gyengébbekkel szemben. A szélsőjobbal barátkozik már Orbán, Salvinivel, a szerdai szavazáson kiderül majd, hogy kihez is tartozik Orbán valójában.