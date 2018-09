Jelentkezett egy nő az Indexnél, hogy őt is megerőszakolta S. B. Ahmad

S. B. Ahmad 18 éves, oltalmazotti státuszban lévő afgán férfi a gyanú szerint szeptember 9-én egy budapesti gyorsétterem mosdójában szexuális aktus eltűrésére kényszerített egy nőt, júniusban pedig kétszer is szeméremsértő módon viselkedett (június 1-én 22:30 körül a Dohány utcában, majd június 20-án a hajnali órákban a Király utca és a Lövölde tér közötti területen).

Az Indexnél most jelentkezett egy 22 éves nő, aki azt állítja, őt is megerőszakolta a férfi. A nő elmesélte a lapnak, hogy augusztus 7-én hajnalban egy kebabozóban megkérte a férfit, hadd töltse rövid ideig a telefonját az üzletben, mert az lemerült. Biztos benne, hogy S. B. Ahmad volt, mert a médiában bemutatott körözési fotón ráismert.

„Már zárni készült, nem is ettem semmit. Angolul beszéltünk, megengedte, hogy töltsem a telefont, de amikor beléptem az üzletbe, rám zárta az ajtót,, és berángatott a vécébe. Hiába próbáltam kijutni, hátulról megerőszakolt. Utána kinyitotta az ajtót és felajánlotta, hogy hív egy taxit nekem” – mondta el a nő, aki a sokk és az este során elfogyasztott alkohol miatt nehezen emlékezett vissza a történtekre. A nő a lapnak azt mondta, egyelőre nem tett feljelentést a rendőrségen, mert még nem heverte ki a dolgot, de a napokban megteszi a feljelentést.

A kebabos, amiről a nő beszámolt, egy másik létesítmény, mint a szeptember 9-i támadás helyszíne, de ugyanannak a kebabos láncnak az üzlete, és az Indexnek a helyszínen, a szomszédos üzletben azt mondták, a férfi valóban a kebabozóban dolgozott augusztusban. Ezt a cég tulajdonosa is elismerte, és azt mondta, nagyon sajnálják, hogy az egyik dolgozójuk ilyen gyanúba keveredett. A férfi a cég szerint csak pár napot dolgozott az Erzsébet körúti üzletben, utána nem vette fel a telefonját, és eltűnt, majd a József Attila utcai üzletben kezdett dolgozni, de ott is csak 3 napig volt. Az ottani üzletvezető szerint agresszív és nyers volt a vendégekkel, ezért el akarta bocsátani. A Nyugatinál lévő döneres üzletvezetője is azt mondta, S. B. Ahmad akart nála dolgozni, de ő nem vette fel.

S. B. Ahmad Fotó: police.hu

A rendőrség kedden közölte, hogy S. B. Ammadot Ausztriában, Linz környékén elfogták az osztrák rendőrök. A közlemény szerint a férfi egy Frankfurt felé tartó vonaton utazott, amikor igazoltatták, és mivel nemzetközi elfogatóparancs volt ellene kiadva, letartóztatták. A férfi jelenleg kiadatási őrizetben van. (Index)