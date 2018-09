Putyin már tudja, ki az a két orosz, akit a novicsokos mérgezéssel gyanúsítanak a britek

Oroszország azonosította azt a két orosz állampolgárt, akik a brit hatóságok vádjai szerint idegméreggel próbálták meggyilkolni a volt orosz ügynököt, a Nagy-Britanniában élő Szergej Szkripalt és lányát. Ezt maga az elnök, Vlagyimir Putyin jelentette be, aki arra kérte a két gyanúsítottat, hogy álljanak elő és védjék meg magukat a nyilvánosság előtt.

A brit hatóságok a múlt héten két orosz állampolgárt, Alekszandr Petrovot és Ruszlan Bosirovot gyanúsították meg, bár azt is hozzátették, hogy ezek minden bizonnyal álnevek. A két férfiról kevés adat lelhető fel. A britek szerint a két férfi az orosz katonai hírszerzés, a GRU szolgálatában álló szabadúszó ügynök.

Oroszország mindig is tagadta, hogy köze lenne a Szovjetunióban kifejlesztett és készleten tartott, novicsok idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlethez, melynek célpontja egy átállt orosz ügynök volt. Így nem meglepő, hogy Putyin szerint a gyanúsítottak, akikről egy hete még semmit sem tudtak, de most állítása szerint azonosítottak az orosz hatóságok, valójában

"civilek",

akik

"nem bűnözők".

"Tudjuk, hogy kicsodák, megtaláltuk őket" - mondta Putyin, hozzátéve, hogy reményei szerint a két gyanúsított "hamarosan maga is a nyilvánosság elé áll és feltárja, hogy valójában kicsoda. Ez jobb volna mindenkinek". Még azt is hozzátette, hogy "semmi különleges vagy kriminális nincs itt". (Via Financial Times)