Már csak a csicskák járnak Saint-Tropez-ba, az elit rég bevette Míkonoszt

Hol nyaraltál idén nyáron? Igazából mindegy, ha nem Míkonoszon, akkor szólunk, hogy jó reggelt, le vagy maradva! Gyakrabban kéne csekkolgatni a magyar NER-celebnők és glammodellek instagramját! Vagy ha már azt nem, legalább orosz minigarchák és amerikai topmodellek oldalait. Idén nyáron ugyanis mindenki, aki kicsit is számít, az egyik legluxibb görög sziget kikötőjében locsolta a Dom Perignont a luxusjachtok fedélzetére.

2018-ban csúcsra ért a görög sziget, ami törvényszerűen egyben azt is jelenti, hogy veszélyesen közel került ahhoz, hogy elinduljon a lejtőn. Az elmúlt években mindenki, aki az üzleti életben vagy a szórakoztatóiparban számít, esetleg jól ápolt politikai kapcsolatainak köszönhetően meggazdagodott, biztosan beugrott a csodaszép Míkonoszra legalább egyetlen buli erejéig, hogy aztán magánrepülőgépén vagy gigantikus jachtszörnyetegén másnap továbbálljon.

Megfordult itt Leonardo DiCaprio, megszámlálhatatlanul sok Victoria’s Secret modell, az egész Kardashian-klán, de hogy messzebb ne menjünk, posztolt innen bikinis képeket Zimány Linda, Magyarország legtöbbet fotózott ügyvédjelöltje és Vajna Tímea, nyereséget eddig nem termelő üzletasszony, filmügyi kormánybiztos-feleség, nyaralásprofesszor influenszer is. A szigeten saját helyet nyitott idén a mostanában vendéglátásban utazó egykori színésznő, Lindsay Lohan, a kikötő pedig egész nyáron zsúfolásig telik meg luxusjachtokkal, amiken dúsgazdag üzletemberek pihennek fiatal barátnőikkel.

A Kükládok szigetcsoporthoz tartozó Míkonosz az egyik legszebb görög sziget, és valójában nem most fedezték fel maguknak a gazdagok és szépek, hanem már a hatvanas években. Itt keresett nyugalmat Brigitte Bardot, Jacqueline Kennedy Onassis és Grace Kelly is. Akkoriban viszont még nyoma sem volt a mostani luxusnak és éjszakai életnek. Míkonosz sajátos imidzse a hetvenes években kezdett kialakulni, és a kétezres évek elejére kristályosodott ki igazán. A mesés fekvésű szigeten legendásan barátságosak és nyugisak az emberek, az átlagosnál sokkal jobban tolerálják a másságot is, a melegeket és a nudistákat ugyanolyan kedvesen és barátságosan fogadták és fogadják ma is, ahogy bárki mást. Az évek során a hely lassan a melegek turistaparadicsomává is vált, különösen azért, mert sok más melegbarát desztinációval ellentétben itt nem zárják őket „meleg-gettókba”, nem nyaral külön a meleg közösség, hanem mindenki jár melegbárokba és a melegek is járnak az összes többi szórakozóhelyre - és kiválóan mulatnak együtt.

Míkonosz éjszakai élete mára legendássá vált, Míkonosz város központjában, az ún. Chorában egész éjjel megy a buli, ami aztán már délelőtt folytatódik is a beach house-okban.

Az új európai életérzésnek azonban ára van, méghozzá elég borsos ára.

Mióta irtózatosan menő lett, elszaporodtak a szigeten a luxusszállók és -éttermek, a minden földi jót kínáló, fizetős strandokról nem is szólva. Egy éjszakára legolcsóbban 70 ezer forintért foglalhatunk szállodai szobát, az átlagár 120 ezer körül van, ha meg tényleg luxusszállásra vágyunk, 300-400 ezret kell fizetnünk egyetlen éjszakáért.

De Míkonosz sztárturistái számára ezek nem összegek, azt beszélik, 2016-ban az őrült menő Nammos étterem/beach house-ban 35 ezer palack Moët & Chandon pezsgőt adtak el, darabját úgy 32 ezer forintért.

Bár vannak még élhető, nyugodtabb részei a nyaralóhelynek, ez a sziget a luxusról szól. Négy évvel ezelőtt itt, a főleg a meleg közönség által kedvelt, gyönyörű strandon, az Elián tartotta esküvőjét Szergej Seklanov orosz milliárdos lánya, a buli összesen kb. 2 millióba került, a színpad 1000 négyzetméteres volt, és a sztárfellépők között volt - orosz zenekarok mellett - Chris Norman. A lagzin 1500 palack Dom Pérignon fogyott, a kellékeket 17 teherautóval szállították a helyszínre. Az esküvői csokor aranyból volt. Míkonoszt nagyon kedveli egy másik orosz milliárdos, az AS Monaco csapatát is tulajdonló Dmitrij Ribolovljev, a világtörténelem legdrágább válásának főszereplője is, annak ellenére szokott átruccani 60 méteres, Anna nevű jachtján a szigetre, hogy van neki sajátja is a környéken. (Mármint saját szigete.)

A sziget a csúcsra ért, ami azt jelenti, hogy utolérte a probléma, ami számos európai várost is sújt mostanában: egyszerűen túl sok lett a turista. Míkonosz elitesedése magával hozott egy olyan közönséget is, akik azért választják nyaralásuk célpontjának, mert A-listás celebritásokat akarnak látni, és ha csak messziről is, de csodálhassák, hogy mulatnak a gazdagok. 2018-ra, egyetlen év alatt megduplázódott a repülőtér forgalma, és a kikötő teljesen megtelt jachtokkal. Míkonosz idén az ötödik leglátogatottabb görög sziget lett, ami nem tesz jót az exkluzivitásának. Pedig a cél éppen az volt, hogy az elit új, nyugisabb fészket találjon magának, ahol egymás között, luxus körülmények között gazdagkodhatnak.

Nem véletlen, hogy ide menekültek a kiváltságosok: Ibiza elviselhetetlenül zsúfolt lett, és ahogy St. Tropez-ban, a spanyol szigeten is súlyos méreteket öltött a bűnözés. Míkonoszon viszont egyelőre biztonságban tudhatják Louis Vuitton bőröndjeiket és Chopard ékszereiket, és szeretnék, ha ez így is maradna. Egyelőre nyerésre állnak, az elitet kiszolgálók ugyanis azt a módszert választják, mint a nagy luxusmárkák: olyan drágává teszik termékeiket és szolgáltatásaikat, hogy az a pórnép számára elérhetetlen legyen, így nem fordulhat elő, hogy beveszi a Nammos Beach House-ot egy csapat hétköznapi ember.