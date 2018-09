Az Independent megpróbálta felhívni a Szkripal-ügy gyanúsítottját, az orosz védelmi minisztérium vette fel a telefont

Az orosz védelmi minisztériumban csörög az a telefon, melynek számát Alekszandr Petrov kartotékjára pecsételték az orosz központi nyilvántartásban, jelentette az Independent című brit napilap. A lap munkatársa moszkvai előhívóval felhívta a nyilvánosságra került telefonszámot. A vonal másik végén a védelmi minisztérium recepciója jelentkezett. Amikor az újságíró Petrovról kérdezett, rárakták a telefont.

Alekszandr Petrov a Szergej Szkripal elleni gyilkossági kísérlet egyik gyanúsítottja. A Bellingcat oknyomozó portál az orosz The Insiderrel közös kutatásában arra jutott, hogy valószínűleg nem valós személy, 2009 előttről semmilyen adatot nem találtak róla. A nyilvánosságra került személyi kartonjának személyes adatokat tartalmazó oldala üres, arra kézzel annyit írtak a fejlécére, hogy "van róla levél, sz. sz.", amiből az "sz. sz." a szigorúan bizalmas orosz rövidítése lehet.

Erről a kartonról nézte le a telefonszámot az Independent újságírója. Az orosz Novaja Gazeta szerint a telefonszám az orosz katonai hírszerzéshez, a GRU-hoz tartozik.

A brit hatóságok Petrovot és társát, Ruszlan Bosirovot gyanúsítja a gyilkossági kísérlettel. Az orosz kormány először azt is tagadta, hogy bármit tudna a két férfiról, akiket aztán hirtelen előkerítettek, és még nyilatkoztattak is arról, hogy valójában csak turistáskodni voltak Salisburryben, ahol a városka híres katedrálisát akarták megnézni, csak megriadtak a szörnyűséges márciusi angol téltől, ezért egymást követő napokra vásárolt moszkvai repjegyeik egyikével inkább hazamentek. (Via MTI)