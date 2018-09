Trump tovább keménykedik Kínával, 200 milliárd dollárnyi árura vet ki vámot

Trump elnök döntést hozott további 200 milliárd dollárnyi kínai áru megvámolásáról, jelezték a Washington Postnak a döntést ismerő források. Ez minden korábbinál súlyosabb eszkaláció Trump kereskedelmi háborújában, melynek eredményeként egyelőre nemhogy javult volna, még romlott is az amerikai kereskedelmi mérleg hiánya, mert a kínaiak ellenvámjai jobban betaláltak. A kínai ellencsapást ráadásul leginkább azok a középnyugati agrárállamok érzik, melyek hagyományosan a republikánusok jelöltjeit támogatják, így 2016-ban Trumpra szavaztak.

Az új vámokat ezernél is több árucikkre, például hűtőkre, telefonokra, légkondicionálókra, tévékre vetnék ki. Bár Trump nyilatkozataiban úgy tesz, mintha ezeket a vámokat Kínának kéne megfizetnie, valójában azokat az importőrök, vagyis a termékeket behozó amerikai vállalkozásoknak kell megfizetniük, hogy aztán továbbhárítsák az amerikai fogyasztókra.

A vámok amúgy olyan, amerikainak tartott termékeket is érintenek, mint az Egyesült Államokban tervezett, de Kínában összeszerelt és onnan importált Appla okosórák és számítógépek, illetve az ezekhez való töltők és adapterek. "Attól tartunk, hogy ezek a vámok leginkább az Egyesült Államokat sújtják majd, alacsonyabb növekedést és versenyképességet, magasabb árakat okozva" - írta az amerikai kereskedelmi főképviselőnek küldött levelében a cég, megismétele, hogy az új vámok sokkal inkább sújtják az Egyesült Államokat, mint Kínát.

Az Egyesült Államok amúgy nagyjából évi 500 milliárd dollár értékben hoz be árut Kínából, Trump ennek immár a nagyobbik részére vetett ki büntetővámokat. Trump mindezt azzal szokta indokolni, hogy nagy az amerikai-kínai kereskedelemben az amerikai hiány, amit ő úgy értelmez, hogy Kína pénzt szivattyúz ki az Egyesült Államokból. Aki életében járt már valaha boltban, az viszont tudja, hogy a pénzért cserébe termékeket kapunk, vagyis a kereskedelmi mérleg hiánya csupán annyit jelez, hogy az Egyesült Államok a kínainál sokkal fizetőképesebb lakossága több kínai terméket vásárol, mint amennyi amerikai terméket a kínaiak. Illetve azt is, hogy az amerikai ipar gyakran Kínából szerzi be olcsóbban az alapanyagot, amiből aztán otthon állít elő nagy hozzáadott értékű terméket. Ilyen például az építőipar is, amely rengeteg kínai acélt használt - Trump erre is védővámot vetett ki.

Kínával szemben amúgy léteznek jogos panaszok, az ország nem nyitotta meg piacait a külföldi befektetők előtt és gazdasága részben a nyugati szellemi termékek pofátlan ellopásán alapul, de azt, hogy ennek felszámolására valóban a büntetővámokkal vívott kereskedelmi háború volna a legjobb módszer, arról még Trump gazdasági kabinetjében is éles viták folynak. Trump azonban leginkább önjelölt "kereskedelemfickójára", Peter Navarróra hallgat, aki a kereskedelmet apokaliptikus csataként fogja fel, és még maga se tud megnevezni más közgazdászt, aki egyet értene a nézeteivel. (Via The Washington Post)