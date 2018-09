Trump kereskedelmi háborúja hatására nemhogy csökkent, még nőtt is az amerikai kereskedelmi mérleg hiánya

Az első adatok alapján totális kudarc Donald Trump kereskedelmi háborúja, ami talán csak Donald Trump és önjelölt "kereskedelmi fickója". Peter Navarro számára meglepő. Navarro magát közgazdásznak és kereskedelmi szakértőnek tartja, de kábé annyira ért a kereskedelemhez, mint teszem azt Georg Spöttle, a magyar kormány kedvenc "biztonságpolitikai" "szakértője" a biztonságpolitikához. Jellemző, hogy a kérdésre, hogy nevezzen meg szakértőket, akik osztják a véleményét, két olyan embert tudott megnevezni, akik közül az egyik saját bevallása szerint egyáltalán nem ért vele egyet, a másik pedig saját bevallása szerint nem szakértő.

Trump azért kezdett kereskedelmi háborúba Kínával és az EU-val, mert ezekkel az országokkal szemben az Egyesült Államok kereskedelmi mérlege hiányt mutat. Trump értelmezésében ez azt jelenti, hogy Kína és az EU pénzt lapátol ki az USÁ-ból. Valójában az, aki valaha járt már boltban, az tudja, hogy a pénzéért cserébe terméket kap, vagyis a pénz, amit az USA Kínában és az EU-ban hagy, termékek formájában jelenik meg az Egyesült Államokban. A kereskedelmi mérleg hiánya így csak azt jelzi, hogy az Egyesült Államok több terméket vásárol ezekből az országokból, mint amennyit oda exportál. Az importált termékek egy része amúgy nyersanyag - például acél, amire Trump védővámot vetett ki -, amiből az Egyesült Államokban készítenek hozzáadott értékű terméket. De ez valószínűleg már túl bonyolult Trumpnak, aki, mint azt néhányszor már említettem, még arra a csodára is képes volt, hogy csődbe vigyen egy kaszinót, pedig egy kaszinó működési modelljébe konkrétan bele van építve a nyereség, szimplán a matematika törvényszerűségei miatt.

A lényeg a lényeg, Trump minden vágya és reménye ellenére a kereskedelmi mérleg nem úgy alakult, ahogy ő akarta, hanem ahogy az várható volt. A büntetővámjaira válaszul bevezetett európai és kínai vámok hatására nemhogy csökkent, de még meg is ugrott a kereskedelmi mérleg hiánya. Ami nem csoda, mert az amerikai termelők a vámok miatt drágábban juthatnak csak az alapanyagokhoz - Trump vélelmével szemben ugyanis a vámokat nem az exportőr, hanem az importőr, vagyis az amerikai vásárló fizeti meg -, ellenben például a szójára kivetett védővámok miatt jelentősen csökkent az amerikai szója iránti kereslet, pofán csapva ezzel Trump középnyugati, földművelésből élő szavazóit.

Az amerikai statisztikai hivatal adatai alapján Júliusban 50,1 milliárd dollárra nőtt a kereskedelmi mérleg hiánya, vagyis az előző hónaphoz képest 9,6 százalékkal nőtt - részben azért is, mert Trump kereskedelmi háborúja ellenére júliusban a behozatali rekord is megdőlt, ellenben az export 1 százalékkal visszaesett. A kereskedelmi mérleg hiánya a statisztikák szerint éves szinten is nőtt, 316 milliárd dollárról 338 milliárd dollárra.

Trump kereskedelmi háborúja amúgy pont abban a viszonylatban rontott leginkább a mérlegadatokon, ahol Trump leginkább javulást remélt:

a Kínába irányuló export 7,7 százalékkal zuhant, miközben az import 5,6 százalékkal nőtt;



az EU-ból a behozatal ugyan csak 2,5 százalékkal nőtt, az export viszont összeomlott, 15,7 százalékot esett vissza.



(Via Business Insider)