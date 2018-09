Két napja a tengeren hánykolódik egy indiai vitorlásversenyző, miután súlyosan megsérült egy viharban

Nemzetközi mentőcsapat vágott neki az óceánnak, hogy megmentsék Abhilash Tomy indiai hajóst, aki a jelenleg Ausztrália partjaitól 3200 kilométerre hánykolódik a hajójával. Tomy a Golden Globe Föld-kerülő vitorlásversenyen vett részt, egyedül hajózott, amikor vihar csapott le rá az Indiai óceánon. A hajója súlyosan megrongálódott, és ő maga is súlyos hátsérülést szenvedett:

képtelen mozogni, enni és inni.

Egy utolsó üzenetben még beszámolt az állapotáról, és segítséget kért. Azóta a hajója belsejében fekszik. Egy francia halászhajó már jelezte, hogy elindultak Tomy hajója irányába, hétfőre érhetik el a pozícióját. Eközben két katonai gép, egy ausztrál és egy indiai is elhúzott felette, de képtelenek voltak kapcsolatot létesíteni a tengerésszel. Az ausztrál parti őrség szóvivője szerint a férfi sérülése miatt nem tud kommunikálni.

Abhilash Tomy Fotó: DAMIEN MEYER/AFP

Abhilash Tomy indiai tengerészgyalogos, ő az első tengerész Indiából, aki megkerülte vitorlással a Földet még 2013-ban. A mostani versenyen harmadik helyezett volt, amikor viharba került. A 39 éves férfi utolsó ismert pozícióját több hajó is próbálja elérni, egy ír vesrenytársa szintén a körzetben tartózkodik, de az ő hajóját is megrongálta a vihar. Egy ausztrál fregatt is úton van, és egy indiai hadihajó is elindult, hogy csatlakozzon a mentőakcióhoz. (BBC, THe Indian Express)