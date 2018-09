A glifozáttól is pusztulhatnak a méhek

A világ legelterjedtebb gyomirtója pusztítja a méhek bélrendszerének működéséhez nélkülözhetetlen, jótékony baktériumoat, állapította meg egy friss kutatás.

Az elmúlt évtizedben rendszeresek a hírek a tömeges méhpusztulásokról. Ezért régebben javarészt a mezőgazdaságban széles körben használt rovarirtószereket, a neonikotinoidokat okolták, melyek használatát azóta jelentősen korlátozták is. Az új kutatás szerint azonban egy eddig e tekintetben - és hangsúlyozottan csak e tekintetben - ártalmatlannak tartott gyomirtószer, a glifozát is nagyban hozzájárul ehhez.

A glifozát ugyan közvetlenül nem pusztítja a rovarokat, hatóanyaga csak növényekben és baktériumokban levő enzimeket támad. De ezek az enzimek a méhek bélflóráját képző baktériumokban is megvannak, vagyis a glifozát közvetve igenis hozzájárul a méhek pusztulásához.

Erick Mota, a Texasi Egyetem kutatója és munkatársai kísérleteikben igazolták, hogy a világon legtöbbet használt glifozát természetben előforduló koncentrációjának kitett bélbaktériumok bizony kipusztulnak. Azt is megállapították, hogy a glifozátnak kitett dolgozók később más baktériumfertőzések miatt sokkal nagyobb arányban pusztultak el, mint azok, amiknek a bélflóráját nem irtotta ki a glifozát.

"A glifozát a legnagyobb kárt a vadvirágok elpusztításával okozza a méheknek. Az eddigi kutatások alapján viszonylag alacsony a kockázata a közvetlen mérgezésnek, de az új kutatás alapján a gyomirtó használatának a közvetett hatása igenis jelentős" - mondta a Guardiannek Matt Sharlow, a Buglife természetvédő csoport tagja.

Az ausztráliai RMIT Egyetem vegyésze, Oliver Jones szerint ugyanakkor a kutatásban az ő ízlése szerint "nagyon is nagy koncentrációban" használtak glifozátot, vagyis szerinte az "csak azt bizonyítja, hogy a glifozát potenciálisan zavarhatja a méhek bélbaktériumait, de azt nem, hogy ez a természetben is előfordul". A glifozát gyártója, a Monsanto még ennél is harciasabban reagált. "Az állítások, hogy a glifozátnak rossz hatása van a porzóméhekre, egyszerűen nem igazak. Nincs egy nagy léptékű tanulmány, amely bármilyen kapcsot talált volna a glifozát és a méhek pusztulása között" - mondta szóvivőjük. Mondjuk ugyanő azt is állította, hogy "több mint negyven évnyi független kutatás" szerint a glifozát se az emberekre, se az állatokra, se "általában a természetre" nem jelent veszélyt. Erről egyrészt a gyomoknak is meglehet a véleményük, másrészt az idén mondta ki egy amerikai bíróság, hogy egy farmer, aki glifozáttól kapott rákot, glifozáttól kapott rákot. (Via The Guardian)