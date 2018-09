Az EU megállapodott Iránnal, hogy hogyan játsszák ki az amerikai szankciókat

Donald Trump ugyan egyoldalúan felmondta az Iránnal kötött atomalkut, az egyezmény többi aláírója, így az Európai Unió viszont továbbra is tartja magát a megállapodáshoz, amelyet amúgy az azt ellenőrizni hívatottak szerint Irán is betartott eddig. De hogy a megállapodás, amely az iráni engedmények fejében kereskedelmi lehetőségeket ígért, fenntartható maradjon, meg kellett oldaniuk, hogy a külföldi cégek az amerikai szankciófenyegetések ellenére is kereskedhessenek Iránnal - az Egyesült Államok ugyanis nem csak Iránt, hanem azokat a vállalatokat is szankcionálná, amik kereskednek Iránnal.

A megoldás egy pénzhelyettesítő termék, SPV bevezetése lett, ami a gyakorlatban a cserekereskedelem feltámasztását jelenti. Vagyis Irán a külföldi termékekért gyakorlatilag olajjal fizet majd, a kereskedelmet pedig majd SPV-ben számolják el egymás között a felek. Hasonló rendszer működött a hidegháború idején a Szovjetunióval is. A pénzforgalom kikapcsolásával az Egyesült Államok nem tudja korlátozni a hagyományosan dollárban elszámolt kereskedelmet, mert míg a pénzmozgást ellenőrizhetné, ezt nem fogja tudni.

Frederica Mogherini, az EU külügyminisztere szerint az atomalku aláírói - természetesen az USA kivételével - az SPV létrehozásáról szóló döntést már meg is hozták, a technikai részletek még kidolgozásra szorulnak. (Via MTI)