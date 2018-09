A BRFK elképesztő indoklással zárta le a nyomozást, amit azért indított, mert a Pénzügyminisztérium nem adta ki a tao-iratokat

Arról ír a G7, hogy a BRFK lezárta a Pénzügyminisztériumban (PM) rejtélyes módon eltűnt tao-iratok miatt indított nyomozást.

A Transparency International Magyarország januárban tett feljelentést, miután a Kúria erre vonatkozó ítélete után sem volt hajlandó kiadni az akkor még NGM-ként, ma már PM-ként működő minisztérium futó szaktárca az ún. teljesítésigazolásokat. Ezekből derül ki, milyen cégek utalták a nyereségük után fizetendő adót az államkassza helyett sportegyesületeknek, és melyik cég melyik klubot támogatta.

Csakhogy most a nyomozók arra jutottak, hogy a PM nem sért törvényt azzal, hogy visszatartja az iratokat, mivel nem is kapta meg azokat. De a G7 azt írja, ez a törvény szerint nem fordulhatna elő, hiszen a PM-nek havonta be kellene hajtania a teljesítési igazolásokat a sportszövetségeken. Vagyis a BRFK indoklása szerint a minisztérium azért nem sért törvényt, mert nem tart be egy jogszabályt.

A nyomozati anyagban ez áll: „2013 januárjától kialakult egy olyan gyakorlat, amely szerint… a havi adatszolgáltatást kiváltotta egy negyedévente teljesített számokra szorítkozó adatküldés”.

Tehát a tao-támogatási rendszer átláthatóságára vonatkozó gyenge szabályok is kijátszhatók, ráadásul a törvény szerinti ellenőrzési mechanizmus sem működik.

A Transparency egyébként a múlt héten újabb csatát nyert a tao-ügyben: a Kúria a másik, sportszövetségek ellen indított perben is kimondta, hogy ki kell adni az iratokat. (G7)