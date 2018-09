Már legalább 832 halottja van a palui cunaminak, és még további áldozatokra számítanak

Felvételek kerültek elő a pillanatról, amikor Palu városát elérte a helyenként hat méter magas cunami, amit egy 7,5-es erősségű földrengés indított el. A legfrissebb összesítések szerint a katasztrófának legalább 832 halálos áldozata van, de a hatóságok attól tartanak, hogy ennél még sokkal többen lehetnek a romok között.

Paluban amúgy éppen százak gyülekeztek a parton egy fesztiválon, amikor odaért a hullám.

A kérdés, hogy vajon sejtették-e, mi vár rájuk. Ez két okból is kérdés, egyrészt azért, mert az indonéz földtani intézet, a BMKG 34 perccel a kiadása után feloldotta a cunamiriadót.

A BMKG állítása szerint mindenben az előírásoknak megfelelően jártak el, a riasztást a Paluhoz legközelebbi árapályszenzor adatai alapján fújták le. Az a szenzor úgy kétszáz kilométernyire van Palutól. "Palun nincsen megfigyelőeszközünk, így ennek a szenzornak az adatai alapján kellett döntést hoznunk" - mondta Rahmad Triyono, a BMKG földrengés- és cunamiközpontjának vezetője. "Ha lett volna árapályszenzorunk, vagy megfelelő adataink Paluból, az nyilván jobb lett volna. Ez olyasvalami, amit ki kell értékelnünk a jövőben" - mondta.

Nemcsak a szökőár, hanem a földrengés is pusztított, ezt a tízemeletes szállodát a rengések döntötték romba. Fotó: AZWAR/AFP

Az egyelőre nem tisztázott, hogy a BMKG a cunami partot érése előtt, vagy már csak utána oldotta-e föl a riasztást. "A közösségi oldalakon látható videók alapján úgy becsüljük, hogy a cunami még a riasztás feloldása előtt ért partot" - mondta Triyono. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a cunami a riasztáshoz képest kicsit több, mint fél órával érte el Palut. Sutopo Purwo Nugroho szóvivő szerint ekkor az indonéz katasztrófavédelmi hatóságnál még csak dolgoztak azon, hogy milyen közérthető tájékoztatást adhatnának ki a cunamiről, amikor "hirtelen lefújták" a riasztást.

Baptiste Gombert, az Oxfordi Egyetem geofizikai kutatója szerint amúgy meglepő, hogy ez a földrengés cunamit okozott. A rengést a kőzetlemezek elcsúszása okozta, vagyis egymáshoz képest vízszintesen, nem pedig függőlegesen mozdultak el a kőzetlemezek - jellemzően az utóbbi szokott cunamit okozni. "A találgatások szerint talán egy víz alatti földcsuszamlás szorított ki nagy mennyiségű vizet és okozott cunamit" - mondta, hozzátéve, hogy Palu földrajzi adottságai, szűk öble is hozzájárulhatott, hogy a szökőár ott annyira feltornyosult és akkora pusztítást okozott. (Via The Guardian)